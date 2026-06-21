电话过敏︱调查：逾4成千禧Z世代不接电话 近6成致电前写对话「剧本」

据《商业内幕》（Business Insider）6月20日的报道，个人成长应用程式RiseGuide日前针对2000名Z世代与千禧世代进行调查，发现42%受访者刻意不接电话，58%则会在致电前先写好剧本或在脑中预先排练。

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「突袭来电」恐怖过分手

该调查更指出，在选择了「逃避口语对话」类别的受访者调查中，有78%人坦言此习惯曾令他们失去收入或工作机会。

调查亦显示，每10名受访者中就有1人认为，突如其来的电话是最令人焦虑的沟通形式，其压力程度甚至超越分手或工作面试。RiseGuide 将这种抗拒讲电话、倾向改用文字或社群讯息沟通的现象称为「电话过敏」（callergy）。

分析：科技反削沟通能力

RiseGuide职员分析，科技虽然带来便利，却让人们有更多方法去延后真正的对话，导致大众缺乏练习口语沟通的机会。文字讯息和电子邮件允许人们修改回复，但面对面或电话沟通则需要即时应对；越是逃避困难的对话，内心的恐惧就会越被放大。

机构提醒，逃避往往会衍生更严重的后果，例如错过机会、令关系紧张，或浪费时间在无谓的焦虑上，但其实许多问题只需直接讨论便能解决。

Z世代：求职会克服焦虑

不过在严峻的就业压力下，亦有部分年轻人被迫走出舒适圈。有Z世代受访者坦言，只有在「求职模式」下才会克服焦虑去接电话，平时若非朋友来电一概不接，形容接到陌生来电就像「开盲盒」。

他指出，事先约好且有明确主题的通话才比较有帮助，因为他需要预先准备内容，以免浪费彼此时间。

