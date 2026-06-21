伊朗局势︱美伊两国代表周日抵瑞士 巴基斯坦：各方将举行「技术层面磋商」

随著美伊局势迎来关键节点，伊朗代表团已顺利抵达瑞士，而美国副总统万斯亦已启程前往当地，准备参与即将召开的双边会谈。

据伊朗国家电视台（IRIB）报道，代号为「Minab 168」的伊朗谈判代表团已于星期六（6月20日）深夜抵达瑞士。伊朗官方广播公司透露，代表团成员包括议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）。伊朗外交部发言人对此严正指出，代表团此行将「强烈要求对方切实履行」协议框架下的所有承诺，并警告「否则整项和平协议都将面临破裂风险」。

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与此同时，美国副总统万斯亦于同日下午乘搭专机前往瑞士。而在日前，美方谈判代表库什纳（Jared Kushner）与威特科夫（Steve Witkoff）已先行抵达，负责协调及处理「部分技术性细节」，并对外透露「目前的进展十分顺利」。

作为调解国的巴基斯坦表示，各方将于星期日（21日）在瑞士布尔根施托克（Bürgenstock）举行「技术层面的磋商会议」。届时，来自巴基斯坦和卡塔尔的调解人员将与美国及伊朗的代表共同出席会议。

瑞士外交部随后在社交媒体上发文，对伊朗代表团的抵达表示欢迎，并重申瑞士官方将继续为落实美伊谅解备忘录的会谈，提供「谨慎且可靠的外交环境」。此外，瑞士外交部证实多名不具名的外国使节正「持续努力维持双方的对话沟通」，但拒绝透露更多细节。

美伊两国原定于星期五（19日）在瑞士举行首轮直接谈判，惟因当时以色列持续袭击黎巴嫩南部，导致会谈被迫临时取消及推迟。据悉，本次重启会谈旨在开启为期两个月的密集谈判期，以彻底解决框架协议中遗留的核心争议，特别是外界高度关注的伊朗核计划问题。