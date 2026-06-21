伊波拉疫情 | 民主刚果伊波拉疫情增至956宗确诊 累计247死

刚果民主共和国卫生部周五（20日）公布最新疫情通报，该国伊波拉疫情累计确诊病例增至956宗，其中247人死亡。

根据卫生部数据，目前已有92名患者康复，另有361名患者正在隔离或留院治疗。此外，当局录得162宗疑似病例，其中47人已死亡，相关调查工作仍在进行。

卫生部指，目前接触者追踪率仅69.3%，远低于当局订下的95%目标。报告又提到，防疫工作正面临多项困难，包括部分社区抗拒为死者进行采样检测、疫情重灾区伊图里省（Ituri）治疗中心接收能力接近饱和、医疗物资短缺、安全局势不稳，以及人口流动频繁等问题。

卫生部长坎巴（Roger Kamba）日前在伊图里省首府布尼亚（Bunia）表示，随着防疫人员深入社区主动寻找病例，未来确诊数字预料仍会上升，目前疫情尚未见顶。他指出，只有当每周新增病例开始趋稳或回落时，才能判断疫情是否进入平台期或受控阶段。