英媒：施纪贤拟周一宣布辞任首相 将有序下台

英国《观察家报》周六报道，首相施纪贤（Keir Starmer）预计将于周一宣布辞职，并交代一个有序离任时间表。

报道指，施纪贤在与内阁成员、顾问、捐款人及工会领袖商讨后，认为自己继续留任的政治基础已不再稳固，职位「难以维持」。现正与妻子在首相乡郊官邸契克斯（Chequers）商议最后决定，多名工党高层人士预期，他最快将于周一就个人政治前途发表明确声明。

英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德日前举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜。路透社

英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德日前举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜，将重返国会下议院，从而具备参与工党党魁竞争的条件，为他挑战施纪贤的首相大位铺平道路。《泰晤士报》报道，多位内阁大臣将要求施纪贤制订离职时间表。

相关新闻：曼城市长大胜国会补选将挑战相位 英媒：多位阁员要求施纪贤订离职时间表