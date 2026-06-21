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特朗普爆施纪贤将辞职 政府消息：仍专注继续执政

即时国际
更新时间：22:19 2026-06-21 HKT
发布时间：22:19 2026-06-21 HKT

英国《观察家报》周六报道，首相施纪贤（Keir Starmer）预计将于周一宣布辞职，并交代一个有序离任时间表。

Sky News21日指，美国总统特朗普表示，施纪贤将会辞去首相职务，因他在移民及开放北海石油这两个非常重要的问题上表现糟糕。路透社则引述政府消息人士指，施纪贤仍继续专注执政。

《观察家报》报道指，施纪贤在与内阁成员、顾问、捐款人及工会领袖商讨后，认为自己继续留任的政治基础已不再稳固，职位「难以维持」。现正与妻子在首相乡郊官邸契克斯（Chequers）商议最后决定，多名工党高层人士预期，他最快将于周一就个人政治前途发表明确声明。

英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德日前举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜。路透社
英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德日前举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜。路透社

英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德日前举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜，将重返国会下议院，从而具备参与工党党魁竞争的条件，为他挑战施纪贤的首相大位铺平道路。《泰晤士报》报道，多位内阁大臣将要求施纪贤制订离职时间表。

相关新闻：曼城市长大胜国会补选将挑战相位 英媒：多位阁员要求施纪贤订离职时间表

 

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