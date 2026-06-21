被指乞求合照提升支持度 梅洛尼反击特朗普：先关心自己民望

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）与美国总统特朗普（Donald Trump）的紧张关系持续升温。梅洛尼周六公开反击特朗普连番批评，直言对方「持续且毫无理由的攻击毫无意义」，并建议他「先关心自己的支持率」。

意总理：我的支持率不关你事

路透社报道，梅洛尼在社交平台以英文发文表示，她的民望高低与特朗普无关，而是取决于自己能否维护意大利国家利益。「我的支持率不关你事，我建议你专注于自己的支持率。」

争议源于特朗普日前批评梅洛尼在法国七国集团（G7）峰会期间多次要求与他合照，并声称她希望透过修补与华府关系来提升国内支持度。特朗普周六再于Truth Social发文，甚至将梅洛尼名字拼错为「Gigiorgia」，称她「想重新做朋友，好让自己的民望回升」。

梅洛尼斥要求合照纯属捏造

梅洛尼早前已斥责相关说法「纯属捏造」，并强调自己从未乞求与特朗普合照。她指出，与特朗普保持友好关系「肯定没有为我的支持率带来任何帮助」。

特朗普同时批评意大利拒绝让美军使用当地基地参与对伊朗军事行动。对此，梅洛尼回应称，美军基地的使用受双边协议规范，意大利一直遵守相关安排，但不会容许协议被滥用。「只要我仍然是总理，意大利就是一个主权国家。」

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意大利副总理兼外长意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）亦加入战团，批评特朗普言论「严重且具侮辱性」，不仅冒犯梅洛尼本人，更是对整个意大利的不尊重，并因此取消原定本月稍后访问美国的行程。