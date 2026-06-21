巴黎反伊朗集会遭禁 示威者照出席警拘20人

巴黎的反伊朗团体计划周六举行集会，警方在事前一天突然发出禁令，指不同观点人士冲突风险高。有示威人士无视禁令，周六坚持前往巴黎市中心的沃邦广场集会，警方因拘捕了约20人。

周六沃邦广场有数百人聚集，有数辆巴士接载示威者前往。消息人士称，警方下令驱散人群，并实施逮捕。

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NCRI成员阿拉维说：「他们无缘无故地逮捕了大约20人。示威者方面没有暴力行为。警方驱散了许多人，并阻止其他人加入。」他并表示，警方使用了胡椒喷雾，造成多名抗议者受伤。

NCRI是伊朗人民圣战者组织的政治机构，该组织主张推翻伊朗伊斯兰共和国政府，被伊朗认定为「恐怖组织」。他们曾在巴黎组织多次抗议活动，都没有发生意外。

今次抗议活动由伊朗侨民团体以及法国和国际非政府组织共同组织，原本预计示威吸引多达10万人参加，目标是提高人们对伊朗大规模处决的关注。他们提交了一份紧急动议，要求推翻禁令，但巴黎一家法院在周六上午维持了禁令。