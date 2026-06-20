南韩选票短缺风波｜极右派喊「重新选举」持续抗议16天 包围体育场馆殴打记者

南韩本月3日地方选举漏洞百出，多个票站发生选票不足的情况，部分极端右派人士已连续16天上街抗议，20日仍有数百名示威者聚集在首尔奥林匹克公园手球竞技场周边，要求「重新选举」。部分人阻挡体育选手与相关人士进入场馆，甚至殴打现场采访记者。

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据韩媒《纽西斯通讯社》报道，20日有示威者聚集在奥林匹克公园。警方非正式统计，上午约有200人到场，下午人数增至约380人。警方紧急部署8个机动中队、约600名警力戒备，防止突发冲突扩大。

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示威人群主要诉求「重新选举」、「当日投票且手动计票」等，他们高喊口号，有人挥舞南韩国旗与美国国旗，甚至提出要求美韩国际合作调查。上周末一度有上1000人集结，20日现场规模明显缩减，但仍集会有一定规模。随着抗议时间拉长，现场出现帐篷，似乎有人「长期驻留」。

示威影响运动赛事及采访

据报抗议期间发生多宗冲突事件。有示威群众阻止体育会人员进入场馆，有前往采访的记者遭到示威群众殴打，还有人要「检查」女子手球代表队的物品。警方称，相关案件已分别立案侦办，已确认部分涉案人身分并进入调查程序。