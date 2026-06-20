Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩选票短缺风波｜极右派喊「重新选举」持续抗议16天 包围体育场馆殴打记者

即时国际
更新时间：21:11 2026-06-20 HKT
发布时间：21:11 2026-06-20 HKT

南韩本月3日地方选举漏洞百出，多个票站发生选票不足的情况，部分极端右派人士已连续16天上街抗议，20日仍有数百名示威者聚集在首尔奥林匹克公园手球竞技场周边，要求「重新选举」。部分人阻挡体育选手与相关人士进入场馆，甚至殴打现场采访记者。

相关新闻：地方选举67投票站缺选票 万人集会怒喊重选

据韩媒《纽西斯通讯社》报道，20日有示威者聚集在奥林匹克公园。警方非正式统计，上午约有200人到场，下午人数增至约380人。警方紧急部署8个机动中队、约600名警力戒备，防止突发冲突扩大。

相关新闻：地方选举67投票站缺选票 万人集会怒喊重选

示威人群主要诉求「重新选举」、「当日投票且手动计票」等，他们高喊口号，有人挥舞南韩国旗与美国国旗，甚至提出要求美韩国际合作调查。上周末一度有上1000人集结，20日现场规模明显缩减，但仍集会有一定规模。随着抗议时间拉长，现场出现帐篷，似乎有人「长期驻留」。

示威影响运动赛事及采访

据报抗议期间发生多宗冲突事件。有示威群众阻止体育会人员进入场馆，有前往采访的记者遭到示威群众殴打，还有人要「检查」女子手球代表队的物品。警方称，相关案件已分别立案侦办，已确认部分涉案人身分并进入调查程序。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
7小时前
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
7小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
10小时前
黑喼横摆中间双脚越擘越开 港铁「越界男」几乎大髀贴大髀 短裤女吓坏 网民传授防抽水反击神招｜Juicy叮
黑喼横摆中间双脚越擘越开 港铁「越界男」几乎大髀贴大髀 短裤女吓坏 网民传授防抽水反击神招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷
中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷
饮食
7小时前
赵雅芝儿子与《繁花》演员老婆被集邮 外貌合衬堪称金童玉女 网民叹黄恺杰有先天缺点？
赵雅芝儿子与《繁花》演员老婆被集邮 外貌合衬堪称金童玉女 网民叹黄恺杰有先天缺点？
影视圈
8小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
12小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
01:09
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
22小时前
荔景邨发生双老家庭不幸离世 孙玉菡：事件折射出大数据筛选机制仍有优化空间
社会
11小时前