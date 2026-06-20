玻利维亚反政府示威封路6星期 总统宣布全国进入紧急状态

玻利维亚经济危机引爆民怨，抗议群众连续6星期示威封路，要求总统帕斯（Rodrigo Paz）下台。帕斯表示他已用尽了「所有对话途径」，周六宣布全国进入紧急状态，以求解封道路。



帕斯在讲话中形容，抗议和道路封锁行动是一场「未遂政变」，已对国内多个领域造成影响。

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帕斯表示，紧急状态旨在保障民众获得就业、教育、医疗服务和生活物资供应的权利，并强调其目的是恢复民众正常生活，同时保持各方对话渠道敞开。

据报道，紧急状态声明赋予帕斯更广泛的宪法权力以恢复秩序，例如派遣武装力量解封道路。虽然命令立即生效，但总统必须在法令发布后24小时内通知国会，而国会有最多72小时决定批准抑或否决该措施。

国会有3天时间决定是否批准

这波动荡始于帕斯此前颁布的经济改革措施，其中包括削减燃油补贴，引发民众不满。抗议活动夹杂着许多不同诉求，一些团体要求提高工资，另一些抱怨受污染的燃料导致数千辆汽车损坏。也有团体抗议一项允许土地分类变更的法律，认为该法律有助大企业主垄断土地。

当局尝试满足抗议者部分诉求，例如废除土地法、加快对受损车辆赔偿等，但来自高原地区的原住民团体决定将抗议推向极限，自5月初起通过封锁道路迫使总统下台。

在宣布进入紧急状态前数小时，帕斯才刚与玻利维亚工人联合会达成一项旨在缓和紧张局势的协议。然而，协议并未涵盖所有部门，部分工会仍继续抗议。