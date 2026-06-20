海藻护血管｜9万人研究证有效 中风死亡风险降30%
更新时间：17:25 2026-06-20 HKT
发布时间：17:25 2026-06-20 HKT
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日本料理经常使用海藻，包括昆布、裙带菜等，被视为日本人长寿以及降低脑、心、肾疾病风险的重要原因之一。日本JACC一项研究追踪逾9.6万名40至79岁男女2年，发现与完全不吃海藻的人相比，几乎每天吃海藻的男女，心血管疾病死亡风险及中风死亡风险均下降约三成。
日本岐阜大学名誉教授、心血管专科医生凑口信也表示：「海藻不仅富含膳食纤维和矿物质，还含有许多能保护血管的机能性成分。研究显示，海藻摄取量越多的人，因中风及心血管疾病而死亡的风险越低。」
海藻脂肪含量低，富含多糖体、膳食纤维和多元不饱和脂肪酸，还含有矿物质、维他命（B12、C、E）、类胡萝卜素（Carotenoids）、多酚、叶绿素、蓝藻蛋白等，有助促进健康。研究指出，海藻中的多种机能性成分都能保护血管内皮细胞，对预防及治疗脑、心脏与肾脏疾病具有帮助。
海藻长久以来都是日本、中国、南韩、台湾及东南亚的重要食材。日本人熟悉的海藻包括海苔、裙带菜、昆布、羊栖菜（鹿尾菜）、水云（海发菜）等，常被称为「海中的蔬菜」。近年由于被认为有助于预防心血管疾病、促进长寿，欧美国家的饮食也愈来愈常加入海藻。
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