直飞伦敦｜悉尼出发狂飞22小时不落地 全球最长航线明年10月启航

商业航空史即将迎来巨大突破！近一世纪以来，全球航空公司不断追求以直飞航班，将位于地球两端的悉尼和伦敦连接起来。澳洲航空（Qantas）宣布做到了 ！其「日出计划」首个悉尼直飞伦敦的航班，正式敲定于2027年10月启航，全程「极限飞行」22小时。



澳航本周在法国图卢兹的空中巴士（Airbus）制造厂，为执飞的超长程客机空中巴士A350-1000ULR揭开神秘面纱。

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为实现长达22小时的极限旅程，澳航订购了12架特制的A350-1000客机，额外加装油箱令航程延长约1000海浬（相当于1,852公里）。首架改装客机已完成试飞，预计明年开始交机。

乘客要在高空连续待上接近一天，机舱体验必须全面升级。澳航将载客量从标准版A350的400人大幅缩减至238人，机上更规划「健康区」，鼓励旅客伸展筋骨。

设「健康区」让乘客伸展筋骨

机舱配置方面，头等舱采取1-1-1排列，套房有6呎8吋平躺床、单人梳发与全身衣橱；商务舱1-2-1排列，有52个套房，配备专属滑门；豪华经济舱2-4-2合共40个座位；经济舱则采3-3-3配置，提供140个座位。

另外，机舱照明系统经过精心设计，能配合目的地时区调整光线，以科学方式缓解时差带来的不适感。

目前澳航每日提供珀斯（Perth）直飞伦敦的超长程航班，航程约17小时45分钟，据指顾客满意度极高，证明市场需求强劲。