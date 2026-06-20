沃尔玛超市窃案 | 美警追截汽车 射杀1岁黑人男婴 触发巨大争议

美国密西西比州一名警员在接报有超市发生盗窃案时，在停车场向一架汽车开枪，击毙车内一名黑人男婴，车内一名女子亦受重伤。当局声称涉及盗窃的嫌犯驾车冲向警员，于是开枪。但死伤者家属否认指控，且有目击者影片显示该架汽车正驶离现场，事件引发巨大争议，令当地黑人社区和警方之间关系紧张。

事发于6月14日，现场是密西西比州塞纳托比亚市沃尔玛（Walmart）超市的停车场。被警员开枪射击的汽车有3人，都是黑人。中枪身亡的男婴叫科恩.卡蒂尔·威利（Kohen Kartier Wiley），年仅一岁，当时由母亲手抱，坐在车内。警员向车内开枪时，威利中弹身亡，驾驶车辆一名女子情况危殆。

一批人士在沃尔玛外抗议。美联社

2021年，非裔美国人佛洛伊德之死，掀起了全美的抗议浪潮。法新社

目击者影片显示汽车驶离警员

密西西比州公共安全部称，因女司机驾车「朝向」警员，警员才开枪。家属则否认有任何盗窃行为，并指威利当时由母亲抱在乘客座位上。

科恩的母亲维莱西娅发布了一段视频，她在视频中表示，在她和儿子乘坐的汽车被警察开枪射击之前，她曾试图向执法人员展示她怀里抱著一个幼儿。她也否认了所有关于盗窃的指控。

密西西比州调查局已接手调查，涉事警员已安排休假，身份未公开。

家属否认超市盗窃

密西西比州公共安全部声明指出，执法人员接获沃尔玛遭盗窃报案，到场后遇到2名嫌犯及一名幼童乘车逃离现场。警员试图拦截时，司机驾车朝向警员方向行驶，几乎撞到其中一人，一名警员随即开枪。

然而，媒体获得的一段手机影片显示，一辆汽车正驶离警员，但似乎未拍到枪击瞬间。汽车照片显示，挡风玻璃有多个弹孔，包括乘客侧的一个。公共安全部的声明似乎也承认，警方在嫌犯进入车辆前，已目睹幼童在场。

社区成员集会抗议 追究开枪警责任

威利的家人坚决否认有任何盗窃行为。据电视台WREG报道，有目击者看到2名女子离开超市，一人拿著尿片，一人抱著婴儿。另一名目击者称，她看到汽车驶离，警员徒步追赶，接著便听到枪声。

威利的曾祖母斯托克斯对媒体表示，塞纳托比亚警察局没有说出太多实情。社区成员已计划在市政厅集会，要求为威利之死追究责任。塞纳托比亚警察局在事后表示，调查已移交密西西比州调查局，并承诺最终会公开透明。沃尔玛则发表声明，对事件感到悲痛，并将配合执法部门调查。