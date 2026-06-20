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日本皇室典范 | 拟允原皇族男系被收养 女性皇族可自由选择婚后留皇籍

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更新时间：13:51 2026-06-20 HKT
发布时间：13:51 2026-06-20 HKT

日本国会两院议长与副议长已大致同意《皇室典范》修正草案，以确保皇室成员数量稳定；内容包括允许原皇族男系血统中年满15岁以上男性被收养回皇室，以及让现任女性皇室成员在结婚时可自行决定是否保留皇室身份。

根据目前曝光的草案概要中的两大核心方案，女性皇族婚后继续保有皇族身份；以及让1947年10月脱离皇籍的11个旧宫家男系男性后裔，透过收养方式重新成为皇族；都将透过直接修订《皇室典范》来处理，不会制定专门的特例法。

日本国会两院议长与副议长已大致同意《皇室典范》修正草案，以确保皇室成员数量稳定。路透社
日本国会两院议长与副议长已大致同意《皇室典范》修正草案，以确保皇室成员数量稳定。路透社
图为德仁天皇与雅子皇后。美联社
图为德仁天皇与雅子皇后。美联社

收养者不具皇位继承资格

修正草案大纲另规定制度将每30年视情况检讨，并明确规定收养者的年龄定为15岁以上，而且不具皇位继承资格。政府计划最快本月提出修法并于本会期通过，显示朝野已形成一定共识。

现行皇室女性成员在结婚后可自行选择其身份，这是基于她们一直生活在现行制度之下的考量。不过该大纲并未提及皇室女性成员的丈夫与子女的身份安排。

盼7月中通过修订

日本政府的下一步计划，是在22日向众参两院正副议长说明修正案的具体要点。若获得同意，将向众参两院13个党派参与的全体会议进行报告。

目前政府正朝著6月下旬由内阁会议通过的方向协调，并以在7月17日本届国会会期结束前通过法案为目标。

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