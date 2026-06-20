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日本「撞人族」｜64岁男上学时间屡撞跌小女生 老师报警拉人

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更新时间：14:10 2026-06-20 HKT
发布时间：14:10 2026-06-20 HKT

日本近期出现「撞人族」引发热议，加害者故意在公共场所碰撞、推挤迎面而来的人，特别是体型较小的女性、儿童，神奈川县一名64岁男近日故意在路上撞倒小二女生，导致孩子受伤，学校老师怒报警，经过约3星期，大和警察署在周四（18日）抓到人。

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被捕男子住在横滨市泉区，是一名上班族。他涉嫌在5月26日上午7时25分许，于大和市斑马线上撞倒一名7岁的小学二年级女童，导致女童跌倒并擦伤左膝。男子被捕后承认指控，表示「我做错了，我没有任何异议」。

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警方表示，此前有教师注意到一名「戴着着黑色面具的男子」经常快速行走并撞倒儿童。 6月12日，另一名女孩在等红灯时被该男子从背后撞倒，一名教师联系大和警察署，报告「出现了一名经常撞倒儿童的男子」。

6月18日早上7点30分左右，警方在学校上课期间巡逻时，发现了这名戴着黑色口罩的男子。警方要求他配合调查，讯问后将其逮捕。警方正在调查其作案动机及其他细节。

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