游日注意 | 东海道新干线推迪士尼彩绘列车 庆祝迪士尼海洋开园25周年

日本东海铁路公司（JR东海）周五（19日）开始运行车身绘有迪士尼卡通角色的东海道新干线特别列车，以东京迪士尼海洋开园25周年活动为主题，计划运行至明年3月中旬。

特别列车是一辆16卡的N700A列车，采用庆祝25周年的蓝色基调涂装。首班车是当天早上6时45分从名古屋出发驶往东京的HIKARI，座椅头枕套上印有米奇和米妮图案，车内也能感受迪士尼的世界观。

特别列车以东京迪士尼海洋开园25周年活动为主题。JR东海

首班车是当天早上6时45分从名古屋出发驶往东京的HIKARI。X@Yu_photo_1108

东海道新干线特别列车以东京迪士尼海洋开园25周年活动为主题。JR东海

拟运行至明年3月中旬

在东京至新大阪之间运行的主要是HIKARI和KODAMA列车，2025年也曾运行绘有迪士尼角色的东海道新干线列车。另外，旅行社亦计划推出包括乘坐特别列车以及入住东京迪士尼度假区周边酒店的旅游产品。

62岁的吉冈圭美从奈良县赶来乘坐首班车，她曾坐过2025年的迪士尼列车。吉冈笑著表示「最期待的就是能看到米奇和米妮的特别彩绘」。