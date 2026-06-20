泰国17岁纹身少女床边联络陌生汉 16岁男友怒火中烧杀人弃尸

泰国罗勇府日前揭发骇人听闻的杀人弃尸案，一名少女遇害后被放入一个黑色垃圾袋，然后弃于路边一个垃圾桶。清洁工人把垃圾倒进垃圾车压缩时，压破该个黑色垃圾袋，并露出一具严重腐烂遗体，吓得他们立刻报警。警方获报后确认死者为日前失踪的17岁少女，并于同日逮捕其16岁的小男友。

当地《第三频道》引述警方通报道，这宗弃尸案于周四（18日）在罗勇府格灵县揭发。格灵分局指出，当时几名垃圾集运人员开著垃圾车沿著日常路线清运，当收完一处路边的垃圾桶时，2名清洁工人都闻到了可疑腐臭。

罗勇救援人员处理遗体。Putthasart rescue team of Kasae Bon

清洁工人把垃圾倒进垃圾车压缩时，揭发弃尸案。X@bangkoklad

警方在现场调查。X@bangkoklad

清洁工人揭发 垃圾袋藏腐尸

清洁工人仍不以为意，将沉重的黑色垃圾袋丢进垃圾车后方的压缩机中。怎料，随著压缩机启动、强力刀片与挡板开始往内加压时，垃圾袋当场爆裂，里面包裹的物品因此翻滚出来。

清洁队员仔细一看，才发现这个传出恶臭的垃圾袋内装的竟是一具已经严重腐烂、渗出大量尸水的人类尸体，他们随即停下机器并报警。

背部大片纹身成认尸关键

警方抵达现场后将遗体取出，由于尸体已经处于高度腐烂的状态，面容难以辨认，且现场并未发现任何身分证明文件，初步只能判定是一名年轻女性、留著染成红色的长发，且背部有大面积纹身。

警方随后确认死者是近期在春武里府被通报失踪的17岁少女琼蒂查（Chonticha）。琼蒂查的父母在接到通知后，连夜从春武里府焦急赶往罗勇府认尸。一看到遗体身上的衣物特征与背部的熟悉纹身，证实死者就是他们的女儿。

法医经解剖后发现，死者的腹部有遭利刃刺伤的痕迹，警方因此列作谋杀案，其后透过追查死者生前的最后行踪，发现她6月8日深夜被一名男子从春武里接送到罗勇府。

男友：不满女方上网与陌生汉聊天

随后在6月11日，她向该名男子借用电单车并声称要去附近的商店买东西，却自此人间蒸发，该名男子随后也向警方报案称电单车失窃。警方持续调查，发现死者生前曾前往一名16岁少年的家中，而少年的住处距离弃尸的垃圾桶只有3.5公里。

警方随即将这名16岁少年逮捕，少年落网后坦承犯案。他声称，自己是死者男友，事发当时女友和他一起待在房间，但却用手机在网上与另一名陌生男子聊天，一怒之下才会痛下杀机。他用刀猛刺女方腹部2刀，随后将尸体装进垃圾袋，丢弃在路边的垃圾桶。