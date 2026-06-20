多明尼加海滨度假酒店大火 意女子死亡另9人伤 近1700住客紧急疏散

多明尼加共和国海滨度假胜地巴亚希贝一间酒店发生大火，造成至少1人死亡，9人受伤，近1700名住客要紧急疏散。巴亚希贝是岛上东南海岸的热门旅游胜地，深受美国和国际游客的喜爱。

根据官方消息，火警于当地时间周五（19日）上午11时左右发生，现场是海滩度假村酒店Viva Dominicus Beach by Wyndham，这是一家4星级度假酒店。

加勒比海沿岸上空浓烟滚滚。路透社

多明尼加共和国海滨度假胜地酒店大火，浓烟滚滚。路透社

度假村内茅草屋顶的建筑物被迅速蔓延的火焰吞噬。路透社

加勒比海沿岸上空浓烟滚滚

当地紧急行动中心负责人门德斯表示，火警现场有1人死亡，另有至少9人受伤。死者为46岁意大利籍女子瓦伦蒂诺（Francesca Valentino），9名伤者当中，3人被送往医院，另有6人在现场接受治疗。受影响人员包括酒店住客、访客和紧急救援人员。

从流传的影片可以看到，加勒比海沿岸上空浓烟滚滚，度假村内茅草屋顶的建筑物被迅速蔓延的火焰吞噬；影片还显示，人群在距离火源仅几呎的海里游泳。

当地消防人员努力控制火势，度假村内近1700名住客已被疏散至其他酒店和附近住所。

茅草屋顶易燃 大风助长火势

紧急行动中心表示，初步调查发现，火势迅速蔓延的原因可能是度假村部分屋顶由易燃材料棕榈叶制成。此外，大风也助长了火势蔓延。至于起火原因仍在调查中。

起火的温德姆酒店集团在全球拥有约8400家特许经营酒店。

多明尼加共和国以其清澈的海水和洁白的沙滩而闻名，是加勒比海地区最热门的旅游目的地，今年头5个月接待了约560万游客。