特朗普讥意总理「乞求」合照 梅洛尼怒斥说谎 意外长取消访美

美国总统特朗普声称，意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）在刚结束的7大工业国集团（G7）峰会期间，曾「乞求」他合照，不仅梅洛尼亲自发声否认，也引发意大利政府同仇敌忾，严厉谴责特朗普发言失当。意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）随即宣布，取消原定本周末出访美国的行程。

单独坐梳化交谈

特朗普是在意大利La7电视台19日播出的专访中，指梅洛尼「乞求」他合照。当时记者询问关于乌克兰的问题，特朗普却主动扯到梅洛尼，随后话题转向2人在法国G7峰会的会面。尽管现场画面拍到特梅2人多次交谈，甚至单独坐在小梳化上，但据La7电视台转述，特朗普声称梅洛尼当时「乞求」合照，他虽然没有义务答应，但又觉得她这样很可怜，便勉为其难同意。

特梅2人单独坐在小梳化上交谈。法新社

梅洛尼不满特朗普指她央求合照。法新社

特梅2人在G7峰会场边交谈。法新社

La7电视台目前仅在网络上传意大利语配音版本，并未公开英文原始音档。

梅洛尼：意大利和我绝不乞求

梅洛尼在Instagram发布影片，直指特朗普的说法「完全是凭空捏造」，并对特朗普竟对盟友捏造这种谎言表示震惊。她强调：「意大利和我绝不乞求。」

梅洛尼强调，某些事情必须立刻回应，「我不知道美国总统为何要对自己的盟友摆出这种态度。毕竟，这已经不是第一次了」。

意大利外长塔亚尼为此取消原定本周在迈阿密出席商业与科学论坛的行程，并痛批特朗普的言论对梅洛尼及整个意大利，都造成「严重且具冒犯性」的伤害。

司法部长诺迪奥表示，这些言论对意美关系造成了「痛苦的伤害」，而国防部长克罗塞托则表示「这些玩笑对任何人都没有好处」。

分析：凸显盟友关系彻底决裂

分析指出，特朗普的傲慢发言，凸显他与梅洛尼这段曾被视为欧洲最亲密的盟友关系，已彻底决裂。双方在伊朗战争及美国对欧盟加征关税问题上充满摩擦。今年4月，梅洛尼因拒绝支持特朗普对伊朗发动战争，并在特朗普抨击教宗时挺身捍卫教宗良十四世，遭到特朗普指责。

罗马路易斯圭多卡利大学（Luiss Guido Carli University）政治学者卡斯特拉尼（Lorenzo Castellani）指出，梅洛尼的强硬回应，显示她已不再畏惧特朗普的言语攻击。在意大利国内对川普好感度骤降的当下，这种反击反而对她有利，助她建立捍卫国家尊严的形象，因为几个月前她还被抨击是特朗普在欧洲的附庸。