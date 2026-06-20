万斯：以色列不能靠杀戮解决国安问题

美国副总统万斯在《纽约时报》周四刊发的专访中，批评不满美伊达成谅解备忘录的以色列内阁成员，称以色列不能靠杀戮解决国家安全问题。

万斯在专访中点名批评以国家安全部长本格维尔、财政部长斯莫特里赫，说：「你们（以色列）的具体提案是甚么？你们是一个只有900万人口的国家，不可能靠杀戮来解决每一项国家安全问题。」对此，本格维尔在社交媒体回应称：「这就是提案，对付21世纪的纳粹，就要像美国在20世纪对付纳粹那样做。」

「全球唯一对以抱有同情的元首」

在周四举行的白宫记者会上，万斯被问及如何看待以色列总理内塔尼亚胡对美伊达成谅解备忘录感到愤怒的报道。万斯说，他没有从内塔尼亚胡嘴里听到这种评论，但想提醒以内阁的一些成员。万斯称，美国总统特朗普是当下全球「唯一对以色列抱有同情的国家元首」，「如果我是以色列内阁成员，我可能不会攻击我在全世界仅存的强大盟友」。万斯还说，以色列三分二的防御武器来自美国，「靠美国人的双手制造，花美国纳税人的钱」，美国每年向以色列提供大约40亿美元的军事援助，现在两国正在谈判新的援助协议。