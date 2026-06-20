曼城市长大胜国会补选将挑战相位 英媒：多位阁员要求施纪贤订离职时间表

位于英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德周四举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜，将重返国会下议院，从而具备参与工党党魁竞争的条件，为他挑战施纪贤的首相大位铺平道路。素有「北部之王」之称的贝安德在胜选感言中说「这是改变的最后机会……我们为英国规划一条新道路」。《泰晤士报》报道，多位内阁大臣将要求施纪贤制订离职时间表。

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是次补选，正是因为原梅克菲尔德（Makerfield）选区工党议员西蒙斯上月中旬宣布辞职，为贝安德进入国会铺路。点票结果显示，56岁的贝安德（Andy Burnham）得票率达54.8%，碾压改革党候选人凯尼恩的34.5%。

「这是改变的最后机会」

此次大胜让贝安德拥有充足底气挑战民望低迷的首相施纪贤。在英国的内阁体制下，担任首相的前提是取得国会议员身份。

贝安德在胜选演说中将此次胜利定义为英国政治的「转折点」。他说，当下民粹思潮持续抬头，本次结果是英国摆脱撕裂式负面政治的契机，说：「我确实对党内说，这是改变的最后机会……我们将为英国规划一条新道路」。

贝安德被视为党内的左翼代表人物，自2017年起担任大曼彻斯特市长。他一贯主张关键公共服务国有化，批评新自由主义经济政策弊病丛生，并公开表态一旦启动党魁竞选，自己必将参选。

民调显示，若由工党全体党员投票选举新党魁，贝安德胜算极大。5月底民调机构YouGov对工党成员的民调发现，贝安德若在党魁选举中与施纪贤对决，将赢得59%党员投票支持，支持施纪贤的党员仅37%。上月地方选举工党遭遇重挫后，近四分一工党议员已呼吁施纪贤卸任，国防、卫生等多名内阁高官亦因不满其领导路线辞职。《泰晤士报》昨日报道，多位内阁大臣当地时间周五与施纪贤会面会告知他「时间已到」，敦促他制订「有序过渡」的时间表。

施纪贤强调必参战

施纪贤本周重申，若出现党魁争夺战自己必将参选，并警示党内激烈竞选恐加剧阵营撕裂。他昨日对记者说「如果有竞争……我会参选，而且我已经多次说过，我不会退出。」工党党内另一潜在竞争者、前卫生大臣施卓添表态，若施纪贤不明确卸任时间表，他将推动尽快开启党魁竞选，贝安德此次大胜足以证明工党亟需路线革新。按照工党规则，需81名下院议员，即占工党议会党团两成人数联名支持单一候选人，方可正式发起党魁挑战。

不少工党议员认为，脱欧旗手法拉奇领导的改革党目前民调领跑，贝安德是党内少数能有效制衡改革党的人物。