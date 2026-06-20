英国两列火车相撞酿1死89伤 乘客满身鲜血尖叫逃生

英国发生严重铁路事故。两列火车周五（19日）在伦敦以北约97公里的贝德福德郡（Bedfordshire）相撞，造成至少1人死亡、89人受伤，其中11人伤势危殆。网上流传的影片显示，事故后车厢内一片狼藉，多名乘客受伤流血，现场不断传出尖叫及求救声，情况触目惊心。

据英国交通警察表示，事故发生于贝德福德地区，两列火车在铁路线上相撞后停留在现场。从社交平台流出的画面可见，其中一列火车车头与另一列列车尾部紧紧缠绕，车身严重损毁。

《卫报》报道指出，事故造成1人死亡，另有89人受伤，大批消防、救护及警员连夜赶赴现场展开救援工作。

英格兰东部救护车服务中心表示，伤者中有11人伤势非常严重，22人伤势严重，其余56人受轻伤。部分伤者即场接受治理，其余则被送往附近医院接受治疗。

网上影片显示，事故发生后车厢内座椅及行李散落一地，不少乘客头部及面部受伤流血，现场有人不断呼喊求助，亦有人因惊吓过度而尖叫，场面混乱。

贝德福德郡消防及救援服务表示，事故发生于贝德福德以南一段铁路路轨，救援人员一直在现场进行搜救及疏散工作，并呼吁市民避免前往相关区域，以免妨碍救援行动。

英国交通大臣艾凯迪（Heidi Alexander）在社交平台发文表示，对事故消息感到「深切忧虑」，并已要求相关部门密切跟进事故调查及善后工作。

警方及铁路部门正调查事故原因，包括列车讯号系统及列车运作情况等，不排除稍后公布更多详情。事故亦导致当地铁路服务大受影响，多条路线需要暂停或改道行驶。