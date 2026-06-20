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伊朗局势｜同意停火后以军续炸黎巴嫩酿47死 特朗普致电以方促停手

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更新时间：05:55 2026-06-20 HKT
发布时间：05:55 2026-06-20 HKT

以色列与黎巴嫩真主党周五（19日）宣布达成停火协议，但停火生效后战火未有即时平息。黎巴嫩卫生部表示，以军当日在黎巴嫩多地的空袭及军事行动已造成至少47人死亡、97人受伤，是真主党与以军今年3月冲突升级以来死伤最严重的日子之一。美国总统特朗普其后透露，已致电以色列方面，要求马上停止军事行动。

据黎巴嫩公共卫生部紧急行动中心资料，自当地时间19日凌晨起，以军持续空袭黎巴嫩南部及其他地区，造成至少47人死亡、97人受伤。死者包括两名儿童。

美国总统特朗普致电以色列方面，要求马上停止对黎巴嫩的军事行动。路透社
美国总统特朗普致电以色列方面，要求马上停止对黎巴嫩的军事行动。路透社

黎巴嫩传媒报道，以色列与真主党达成停火协议后不足一小时，以军仍持续猛烈轰炸黎巴嫩南部多个地点，引发外界对停火协议能否落实的忧虑。

真主党其后发表声明表示，在双方同意停火后，组织已立即遵守协议，但保留在以色列违反停火协议时作出回应的权利。

美国传媒引述多名消息人士报道，以色列与真主党于当地时间下午4时正式实施停火。然而，这已非以军首次在停火协议公布前后发动大规模军事行动，反映相关协议仍相当脆弱。

据报，在停火协议公布前一晚，真主党曾发动袭击，造成4名以色列士兵死亡。以军随后展开大规模报复行动。

特朗普同日接受美国全国广播公司（NBC）电话访问时表示，当天已与以色列方面通话，要求其同意与伊朗支持的真主党停火。

特朗普表示：「有时候你得冷静下来，动动脑子。」但他拒绝透露是否曾直接与以色列总理内塔尼亚胡通话。

另一方面，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）当日与巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话时表示，美国有责任结束包括黎巴嫩在内各条战线的冲突，并须对任何违反美伊谅解备忘录条款的行为负责。

伊朗传媒引述阿拉格齐指出，美国既然已与伊朗签署谅解备忘录，便有义务确保区内冲突降温，防止停火安排遭到破坏。

分析认为，虽然特朗普政府早前与伊朗达成谅解备忘录，但以色列至今仍拒绝全面撤出黎巴嫩，加上真主党保留反击权利，意味停火协议基础仍然脆弱，中东局势短期内未必能真正降温。

 

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