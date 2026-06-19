日清杯面疑混入塑胶碎片 紧急回收28.7万件

日本食品巨头日清食品宣布自主回收一款杯装炒面产品，原因是部分产品可能混入了合成树脂碎片，涉事批次已售出超过28万件，幸未接获健康受损报告。

埼玉工厂设备故障肇祸

日清食品经调查确认，事件源于今年3月10日，旗下「东日本明星埼玉工厂」在生产「日清酱汁炒面杯（附鸡汤）」期间，用于投放粉末酱料的设备发生局部故障。设备修复后进行酱料分装时，疑有约1厘米长的蓝色合成树脂碎片混入产品。

日清食品于6月19日正式发布召回公告，涉及产品为埼玉工厂生产、最佳食用期限至2026年9月10日的同批次杯面，总计约28.7万件。销售范围遍及日本全国。

日清表示，今年4月至6月期间陆续接获两宗消费者投诉，反映产品中发现异物。经调查确认问题存在后，公司决定将同一生产日的所有相关商品全数召回。

日清呼吁持有受影响产品的消费者切勿食用，可联络客服安排专人上门回收，公司将寄送等值商品金额的QUO卡作为补偿。日清在声明中致歉，承诺加强品质管理，防止同类事件再发生。

近年日本接连有知名食品企业爆出食品安全问题。2025年连锁超市成城石井因零食混入昆虫回收3万份产品，2024年敷岛面包公司因切片面包混入老鼠残骸回收逾10万袋。