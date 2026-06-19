Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜霍尔木兹海峡通行新规 伊朗：须提前48小时提交申请

即时国际
更新时间：22:03 2026-06-19 HKT
发布时间：22:01 2026-06-19 HKT

伊朗「波斯湾海峡管理局」于当地时间19日宣布霍尔木兹海峡通行新规，要求所有过境船只须在抵达海峡区域前至少48小时提交申请，并须严格遵照当局指定的航线及通行时间航行。

相关新闻：伊朗局势 | 伊朗最高领袖批准与美谅解备忘录 美军对伊朗港口解除封锁

新规主要内容

根据伊朗官方发布的通行要求，新规涵盖以下重点：

  • 须提前48小时提交申请：船只过境申请须在抵达霍尔木兹海峡区域前至少48小时提交，并通过官方网站或指定电邮递交，以避免在进出口点造成延误。
  • 60天免费通行：在60天期限内，涉及安全保障、环境服务及伊朗相关船舶保险等费用将不向船主收取，全部成本由伊朗政府承担。
  • 须遵照指定航线：由于海峡部分水域仍受水雷影响，为确保航行安全并防止碰撞，所有船舶必须严格遵照当局指定的航线及排定通行时间航行，未遵守规定所造成的一切后果由船主自行承担。

美伊协议背景

美伊双方于17日公布谅解备忘录正式文本。根据协议，美国即时解除对伊朗的海上封锁，伊朗则安排商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。伊朗最高国家安全委员会表示，已发布命令要求迅速处理船只过境请求。

伊朗当局强调，官方网站及指定电邮是处理通行申请的唯一认可渠道，其他通讯方式将不被受理。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
李家鼎吐心声想一家团聚？ 数「难忘父亲节」提李泳汉温馨细节 李泳豪疑感无奈表情曝光
李家鼎吐心声想一家团聚？ 数「难忘父亲节」提李泳汉温馨细节 李泳豪疑感无奈表情曝光
影视圈
7小时前
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
7小时前
珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡
00:57
荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 重案组接手调查
突发
5小时前
港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮
港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮
时事热话
7小时前
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
11小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
13小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
5小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
2026-06-18 09:00 HKT
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT