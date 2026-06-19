伊朗局势｜霍尔木兹海峡通行新规 伊朗：须提前48小时提交申请

伊朗「波斯湾海峡管理局」于当地时间19日宣布霍尔木兹海峡通行新规，要求所有过境船只须在抵达海峡区域前至少48小时提交申请，并须严格遵照当局指定的航线及通行时间航行。

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新规主要内容

根据伊朗官方发布的通行要求，新规涵盖以下重点：

须提前48小时提交申请：船只过境申请须在抵达霍尔木兹海峡区域前至少48小时提交，并通过官方网站或指定电邮递交，以避免在进出口点造成延误。

60天免费通行：在60天期限内，涉及安全保障、环境服务及伊朗相关船舶保险等费用将不向船主收取，全部成本由伊朗政府承担。

须遵照指定航线：由于海峡部分水域仍受水雷影响，为确保航行安全并防止碰撞，所有船舶必须严格遵照当局指定的航线及排定通行时间航行，未遵守规定所造成的一切后果由船主自行承担。

美伊协议背景

美伊双方于17日公布谅解备忘录正式文本。根据协议，美国即时解除对伊朗的海上封锁，伊朗则安排商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。伊朗最高国家安全委员会表示，已发布命令要求迅速处理船只过境请求。

伊朗当局强调，官方网站及指定电邮是处理通行申请的唯一认可渠道，其他通讯方式将不被受理。