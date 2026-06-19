中东局势｜美官员证实：以色列与黎巴嫩真主党已同意停火
更新时间：21:18 2026-06-19 HKT
发布时间：21:17 2026-06-19 HKT
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中东和平迎来重大突破。据新华社引述路透社报道，一名美国高级官员于今日（19日）透露，以色列与黎巴嫩真主党已正式同意达成停火协议。
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据悉，是次停火将于当地时间周五（19日）下午4时（即香港时间今晚9时）正式开始。此消息是在两国边境日前爆发激烈交火、美伊两国积极斡旋后传出，为局势降温带来一线曙光。
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