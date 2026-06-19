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江湖最后大嫂｜递枪劫囚救夫越女获刑8年 毒枭丈夫加刑重判14年

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更新时间：19:30 2026-06-19 HKT
发布时间：19:30 2026-06-19 HKT

去年11月震惊柬埔寨全国的柴桢省法院持枪劫囚案，近日正式宣判。这宗宛如电影情节的惊天越狱案，主导劫囚的「鸳鸯大盗」下场极为惨烈。案发时单枪匹马闯入法院、当众从怀中掏枪递给丈夫的越南籍女子阮氏海云，因其清秀样貌及「为爱犯险」在网络爆红，被中文社媒戏称为「江湖最后一个大嫂」。柬埔寨法院近日作出宣判，裁定阮氏海云协助越狱、非法持有武器等罪名成立，重判监禁8年；其丈夫、案中越狱主谋庞万宝则被重判入狱14年。

周密部署4天 Telegram购手枪

据《柬中时报》，这宗惊天劫囚案发生于2025年11月18日。案情披露，29岁的越南籍主谋庞万宝，因涉嫌毒品贩运及非法禁锢，于2025年1月被捕并处于羁押候审状态。

其妻阮氏海云为了救出丈夫，处心积虑布局数日：

11月14日：她先租用黑色雷克萨斯（Lexus）轿车作接应；
11月16日：利用加密通讯软件Telegram，花费1,500美元（约1.17万港元）购入一把K54手枪及子弹；
11月17日：提前入住法院附近的旅馆，暗中观察法警押解规律并规划逃跑路线。

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囚车前递枪威胁法警救走6囚

11月18日上午，阮氏海云骑着电单车潜入柴桢省初级法院内。当押解庞万宝的警车抵达时，阮氏海云迅速靠近，趁丈夫下车并解开手铐时，从衣服内掏出装有7发子弹的K54手枪递给他。庞万宝接枪后随即拉动枪栓、开枪威胁并射击法警，继而与同车的另外5名在押囚犯一同逃出法院，登上接应车辆，整个劫囚过程不足一分钟。

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虽然计划周详，但法网恢恢。柬埔寨警方与多部门联合执法，展开拉网式搜捕，在案发仅9小时后，于当日深夜成功将包括主谋夫妇在内的全部7名涉案男女在林区及村落中逮捕归案，并当场起获作案手枪。

案件审讯期间，阮氏海云因「为爱铤而走险」的举动，在中文互联网掀起热议，甚至被网民封为「东南亚第一深情」及「最后的大嫂」。然而法律不容挑战，柴桢省法院近日作出判决。

除了阮氏海云判监8年、庞万宝与另一名策划越狱的同党各判监14年外，另外两名提供协助的柬埔寨籍同党，分别被判处9年监禁及18个月监禁，为这场「电影级」的荒诞越狱大戏画上句号。

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