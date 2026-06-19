曼城市长补选大胜 势挑战施纪贤相位

英国大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）于今日（19日）凌晨公布的英格兰马克菲尔德（Makerfield）选区国会补选中，以压倒性姿态胜出，为他重返下议院及挑战首相施纪贤（Keir Starmer）的工党党魁地位铺平道路。他在胜利宣言中直言「政治已失灵」，警告工党「这是最后一次改变的机会」。

得票抛离对手逾九千票

今次补选投票于当地时间18日结束。官方点票结果显示，代表执政工党出战的贝安德取得24,927票，得票率约54.8%，大幅抛离主要对手英国改革党（Reform UK）候选人罗拔·凯尼恩（Robert Kenyon）逾9,200票。贝安德形容马克菲尔德是他的「试金石」，而非「跳板」。

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施纪贤「改变太慢」挨批

现年56岁的贝安德曾在白高敦（Gordon Brown）政府担任内阁官员，2017年离开国会出任大曼彻斯特市长，因高支持度获誉为「北方王者」。由于施纪贤领导的工党政府民望因经济停滞、公共服务恶化而持续下挫，上月地方选举更遭遇数十年来最严重惨败。有分析指，工党2024年大选的胜利只是「反保守党」的投票，而非支持工党本身，执政不足两年便面临「改变太慢」的强烈批评。

根据工党党规，贝安德只要获得至少81名工党国会议员支持，即可正式挑战施纪贤的党魁地位。他已表明若举行党魁选举，将会参加。不过知情人士透露，贝安德不会立即发动挑战，其支持者正推动「有序权力过渡」，希望施纪贤同意制订下台时间表。前衞生大臣韦斯·斯特里廷（Wes Streeting）等党内高层亦表明，若施纪贤拒绝退位，将准备参与党魁竞逐。施纪贤虽曾发文祝贺贝安德胜出，惟外界普遍预期这场权力博弈才刚开始。