Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼城市长补选大胜 势挑战施纪贤相位

即时国际
更新时间：17:30 2026-06-19 HKT
发布时间：17:28 2026-06-19 HKT

英国大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）于今日（19日）凌晨公布的英格兰马克菲尔德（Makerfield）选区国会补选中，以压倒性姿态胜出，为他重返下议院及挑战首相施纪贤（Keir Starmer）的工党党魁地位铺平道路。他在胜利宣言中直言「政治已失灵」，警告工党「这是最后一次改变的机会」。

得票抛离对手逾九千票

今次补选投票于当地时间18日结束。官方点票结果显示，代表执政工党出战的贝安德取得24,927票，得票率约54.8%，大幅抛离主要对手英国改革党（Reform UK）候选人罗拔·凯尼恩（Robert Kenyon）逾9,200票。贝安德形容马克菲尔德是他的「试金石」，而非「跳板」。

相关新闻：曼城市长参加议员补选 力拼重返国会挑战相位

施纪贤「改变太慢」挨批

现年56岁的贝安德曾在白高敦（Gordon Brown）政府担任内阁官员，2017年离开国会出任大曼彻斯特市长，因高支持度获誉为「北方王者」。由于施纪贤领导的工党政府民望因经济停滞、公共服务恶化而持续下挫，上月地方选举更遭遇数十年来最严重惨败。有分析指，工党2024年大选的胜利只是「反保守党」的投票，而非支持工党本身，执政不足两年便面临「改变太慢」的强烈批评。

根据工党党规，贝安德只要获得至少81名工党国会议员支持，即可正式挑战施纪贤的党魁地位。他已表明若举行党魁选举，将会参加。不过知情人士透露，贝安德不会立即发动挑战，其支持者正推动「有序权力过渡」，希望施纪贤同意制订下台时间表。前衞生大臣韦斯·斯特里廷（Wes Streeting）等党内高层亦表明，若施纪贤拒绝退位，将准备参与党魁竞逐。施纪贤虽曾发文祝贺贝安德胜出，惟外界普遍预期这场权力博弈才刚开始。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
6小时前
珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡
00:57
荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 重案组接手调查
突发
1小时前
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
3小时前
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
9小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
19小时前
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
8小时前
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
21小时前
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
8小时前