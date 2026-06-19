秘鲁大选︱藤森庆子领先优势扩大 有望成为首位民选女总统

秘鲁总统选举点票工作仍在进行中，不过根据在6月18日公布的数字，秘鲁右翼总统候选人藤森庆子（又称藤森惠子/ 英文：Keiko Fujimori）继续以微弱，但持续扩大的优势领先。目前仅剩 0.6% 的选票尚待审查，有望赢得本次总统大选。对于点票结果，左翼候选人桑切斯（Roberto Sanchez）指控选举机关出现违规行为，并号召支持者上街抗议。

选举观察团：投票过程正常

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路透社报道指出，这是藤森惠子第四度角逐总统大位。自6月7日第二轮决选计票以来，选情一直备受全国关注。目前藤森惠子领先桑切斯3万9,115票；截至18日上午，仍有约14万张遭质疑的选票等待审查，其中约60% 来自首都利马及海外选民，而这两个选区向来较支持藤森惠子。

根据秘鲁选举机关最新公布的计票结果，在完成99.38%的选票计算后，已故前总统藤森谦也之女藤森惠子获得 50.11%的有效票，桑切斯则为49.89%。若最终确认胜选，藤森惠子将成为秘鲁首位经由直接选举产生的女性总统。

目前，美洲国家组织与欧洲联盟的选举观察团均表示，本次投票过程整体正常，并呼吁各候选人及秘鲁社会各界耐心等待正式结果公布。