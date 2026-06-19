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游日注意 | 新干线推Supreme Class 东京到新大阪最贵约3000港元

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更新时间：14:27 2026-06-19 HKT
发布时间：14:27 2026-06-19 HKT

日本JR东海及JR西日本周四（18日）公开10月将在东海道与山阳新干线上推出的包厢座位Supreme Class内部细节，座椅采用舒适度更高的可调节椅背，包间内配备专用WiFi和电子锁。其中往返东京站到新大阪站的包厢，成人单程票约为4.2万日圆（2030港元）起，最贵为6万790日圆（约2938港元）。

10月起东海道与山阳新干线推出

根据东海旅客铁道公司（JR东海）及西日本旅客铁道公司（JR西日本）等公司资料，Supreme Class预计将在东海道、山阳新干线的「希望号」（Nozomi）、「光号」（Hikari）和「回声号」（Kodama）上登场，运行区间为东京站至博多站之间。

座椅采用舒适度更高的可调节椅背。JR东海
座椅采用舒适度更高的可调节椅背。JR东海
包厢座位10月将在东海道与山阳新干线上推出。JR东海
包厢座位10月将在东海道与山阳新干线上推出。JR东海
山阳新干线列车。维基百科
山阳新干线列车。维基百科
东海道新干线N700S将引进私人包厢。JR东海
东海道新干线N700S将引进私人包厢。JR东海

包厢座位将分为「独立式包厢」（Supreme Class Cabin）与「半独立式包厢」（Supreme Class Seat）两种型态。

配电子锁 可调校椅背斜度

「独立式包厢」将从今年10月开始上路，分别在7号车厢与10号车厢各设置1间，内部座椅可调椅背斜度。

其中7号车厢的包厢座位最多可容纳2人，若由1名成人单独使用，东京到新大阪的单程票价为6万790日圆；若是2人共同使用，则除了上述的1人费用外，另一人只需额外购买乘车券和特急券即可。

另外，限1人使用的10号车厢个人包厢票价则为4万2390日圆（约2049港元），将于今年9月15日开放预约。

预计于2027年度内导入的「半独立式包厢」，票价目前尚未定案，预计将在10号车厢设置6个座位。这种座位配有腿部靠垫，而且前后的座椅能转成面对面乘坐。

享免费餐饮 提供WiFi

无论是哪一种座位， 乘客都可以在车内享受免费的餐饮服务。饮料方面有酒精饮料和咖啡等，还可以品尝到沿线地区特色点心。此外，车内不仅提供专用无线网路（WiFi），乘客还能透过平板电脑自由调整照明与空调。

乘客可透过网上预约服务「Express 预约」和「Smart EX」订位，并且能用绑定的IC卡或QR Code来上锁包厢房门。

这也是自2003年新干线100系电联车退役以来，东海道新干线时隔23年再度引进设有包厢的车型，更是「希望号」首度采用这种设计。

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