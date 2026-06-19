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伊拉波疫情 | 民主刚果逾200死 红十字会示警：恐1年才受控

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更新时间：13:52 2026-06-19 HKT
发布时间：13:52 2026-06-19 HKT

刚果民主共和国一个多月前爆发伊波拉疫情，非洲联盟旗下的非洲疾病控制与预防中心证实，死亡人数已超过200人。红十字会警告，这波疫情尚未达到高峰，可能需要一年才有办法控制下来。

875人确诊 死亡率23%

非洲疾病控制与预防中心公布，目前确诊病例已达875宗，其中202人死亡，死亡率23%。

该中心医生曼库拉（Wessam Mankoula）形容状况堪忧。他说：「由于安全情势的挑战，且非洲疾病控制与预防中心、世界卫生组织及其他合作伙伴难以进入某些地区，我们看到接触者追踪率还是很低。」

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民主刚果位于非洲中部，幅员辽阔。法新社
民主刚果位于非洲中部，幅员辽阔。法新社
这次是民主𠝾果第17次爆发伊波拉疫情。法新社
这次是民主𠝾果第17次爆发伊波拉疫情。法新社

本迪布焦病毒尚无疫苗或疗法

民主刚果位于非洲中部，幅员辽阔。这次是该国第17次爆发伊波拉疫情，防疫工作面临极大挑战。而且造成本次疫情的本迪布焦病毒（Bundibugyo virus），尚无经核准的疫苗或治疗方法。

疫情波及的民主刚果东北部3省伊图里（Ituri）、北基伍（North Kivu）和南基伍（South Kivu）长期以来冲突不断，大量民众流离失所，加重防疫负担。

这波疫情也蔓延到邻国乌干达，不过该国防疫措施奏效，至今确诊19例、2人死亡，病例多半是来自民主刚果的旅客。

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