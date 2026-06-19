世界杯2026︱佛得角温州商人资助禾仙夏母亲赴美观赛 称成全母子心愿已足够
更新时间：13:14 2026-06-19 HKT
发布时间：12:28 2026-06-19 HKT
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佛得角队40岁门将禾仙夏，早前对西班牙时连续扑救多个必入球，成为今届世界杯球场惊奇。赛后，禾仙夏落泪透露，母亲因签证费用和手续问题无法到场观赛，成为最大遗憾。美国国务院特事特办，为禾仙夏母亲办理签证外，有在佛得角经商23年的中国商人，亦仗义出钱出力，助禾仙夏母亲办证及成行，前赴美国观看儿子作赛。
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「让为国家拼搏的门将不留遗憾」
北京时间6月19日凌晨，林杰更在微博发文，讲述了这件事的前因后果，他称禾仙夏家离自己家仅3公里，禾仙夏的表妹还在自家店里工作。林杰表示，老太太拖著行李箱还是义乌生产的；她要去美国看儿子踢球了，这场世界杯，不再是隔著屏幕的遗憾。
至于为何愿意帮忙，他表示：一份简单的善意，能成全一位母亲奔赴儿子的心愿，能让为国拼搏的门将不留遗憾，对他来说就足够了。
据悉，禾仙夏在采访时因母亲无法到场观赛事件引发广大关注后，美国国会高层出面协调，美国国务院特事特办，加急办理签证、豁免保证金，解决出行所有难题。预料禾仙夏母亲将可在儿子下场比赛时，能在现场观战打气。
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