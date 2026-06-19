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美伊谈判生变︱双方均拒赴瑞士会谈 以军续轰黎巴嫩南部至少16死

即时国际
更新时间：16:20 2026-06-19 HKT
发布时间：16:20 2026-06-19 HKT

美国副总统万斯原定周五（19日）启程前往瑞士参加新一轮与伊朗关于核子计划的谈判，但白宫表示因后勤安排困难，已取消当天行程；与此同时，黎巴嫩国家同日（6月19日）报道，以色列当天凌晨对黎巴嫩南部多地发动空袭，造成至少16人死亡。鉴此，伊朗亦因以军持续在黎巴嫩南部的军事行动而推迟赴瑞士谈判。

白宫：待最佳时机再赴会

白宫发声明表示，一些技术层级会谈计划的具体细节尚未敲定，已取消19日前往瑞士的行程，但强调美方代表团已做好准备，将待最佳时机再启程前往会谈地点。

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美伊双双推迟赴瑞士谈判的行程。法新社
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伊朗不满以军续袭黎巴嫩南部。法新社
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以色列持续在黎巴嫩南部的军事行动。法新社
以色列持续在黎巴嫩南部的军事行动。法新社

在法国出席7大工业国集团（G7）峰会的美国总统特朗普17日签署美国与伊朗间一份14点谅解备忘录，双方将重新开放霍尔木兹海峡并展开60天后续谈判，为解决伊朗核子问题与达成最终协议铺路；与此同时伊朗总统也以数码方式完成签署。

原本万斯与特朗普女婿库什纳、特使威特科夫定于19到21日在瑞士与伊朗方面的谈判代表展开伊核议题谈判。  

伊朗不满以军续袭黎巴嫩南部

另据与真主党和伊朗关系密切的马雅丁电视台（Al Mayadeen）引述知情人士披露，由于以色列持续袭击黎巴嫩南部，伊朗谈判代表团已推迟前往瑞士行程。

消息人士指出，伊朗代表团原本正准备启程参加60天谈判程序的首轮会谈，但临时决定叫停。

以军事行动涉违谅解备忘录

这名消息人士指出，德黑兰方面已告知美国以及居中斡旋的各方，黎巴嫩问题是攸关美伊后续谈判能否进行的核心之一；德黑兰警告，以色列持续在黎巴嫩境内10公里范围内展开军事行动，已公然违反美伊谅解备忘录第一条的规定。

根据条款第一项内容，美国、伊朗及双方在当前战事中的盟友共同声明，将立即且永久停止包括黎巴嫩在内所有战线的军事行动，双方承诺今后互不发动战争或军事行动，也不使用武力或以武力相威胁，并确保黎巴嫩的领土完整与主权。

巴基斯坦总理也取消赴瑞士

瑞士外交部18日表示，美国和伊朗计划与调解方巴基斯坦、卡塔尔及其他相关国家于19日在瑞士比尔根山举行会谈，就协议的执行进行初步谈判。

巴基斯坦副总理兼外交部长达尔向当地媒体证实，作为美伊谅解备忘录调解人的巴基斯坦总理夏巴兹已取消原定的瑞士之行。

 

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