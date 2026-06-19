东京小学大火疏散约340人共10人受伤送院 起火原因未明︱有片
更新时间：11:22 2026-06-19 HKT
发布时间：11:22 2026-06-19 HKT
发布时间：11:22 2026-06-19 HKT
根据东京警视厅和东京消防厅报告，当地时间6月19日上午11点左右，位于东京都北区的滝野川第三小学校发生火灾，约340名师生已被疏散至学校操场避难，起火原因仍在调查当中。
全体人员安全撤离
据报，小学四楼音乐教室附近冒出黑烟，部分墙面被烧黑。接报后，当局就派出60多辆消防车及其他救援车辆赶往现场灌救。有在场人士表示，事发后现场一片混乱。
事发后，校方已紧急疏散全体师生至附近公园暂避。警方与消防正调查起火原因，事件中共有10人因吸入浓烟等原因受伤送院。
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