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伊朗局势 | 伊朗最高领袖批准与美谅解备忘录 美军对伊朗港口解除封锁

即时国际
更新时间：10:25 2026-06-19 HKT
发布时间：10:25 2026-06-19 HKT

美军中央司令部周四（18日）宣布，根据总统特朗普指示，美军当天已解除对所有进出伊朗港口及沿海地区的海上交通封锁，已允许至少12艘船只通过美国海军实施的封锁。副总统万斯同日在白宫举行的记者会上称，伊朗正履行承诺，已连续2晚未向霍尔木兹海峡内船只开火。伊朗最高领袖穆杰塔巴则表示，尽管自己抱持不同看法，仍已批准美伊达成的谅解备忘录。

美军中央司令部在社交平台X发文称，美军不再干预往返伊朗港口的海上运输活动。所有由美军执行的海上封锁行动均已停止。

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美方已允许至少12艘船只通过美国海军实施的封锁。路透社
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万斯指伊朗正履行承诺，已连续2晚未向霍尔木兹海峡内船只开火。美联社
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穆杰塔巴已批准美伊达成的谅解备忘录。路透社
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美仍部署海军舰艇

声明强调，美国海军舰艇仍将继续在相关海域保持部署，以确保协议各项内容得到遵守和执行，并持续保持全面有效。

美伊双方17日签署第一阶段谅解备忘录。根据这份文件，美国将在签署谅解备忘录后立即著手解除对伊朗的海上封锁及任何干扰或阻碍行为，并在30天内完全解除海上封锁。

至少12艘船通过美军封锁线

美国副总统万斯18日在白宫举行的记者会上称，在军事层面，伊朗已连续2个晚上未向霍尔木兹海峡内船只开火，「目前为止，他们正在履行自己的承诺」。与此同时，美军中央司令部已允许至少12艘船只通过美国海军实施的封锁，「因此我们也在履行协议初期阶段所承担的义务」。

在此之前，美军阻止船只进出伊朗港口长达两个多月。根据海事追踪机构，3艘沙特阿拉伯油轮周四已经通过霍尔木兹海峡离开波斯湾。装载液化天然气的法国船只Mraikh号则成为冲突爆发以来，首艘通过该水道的这类法国船舶。

穆杰塔巴：并不意味接受美方立场

伊朗最高领袖穆杰塔巴周日在致伊朗人民公开信中说，有关伊美谅解备忘录，自己原则上持不同意见，但在获得伊朗总统及最高国家安全委员会关于维护伊朗人民利益和「抵抗阵线」权益的承诺后，批准了相关安排。

穆杰塔巴确认，伊朗总统佩泽希齐扬与美国总统特朗普已签署这份谅解备忘录。他表示，在达成当前阶段成果的过程中，伊朗有关负责人付出了大量努力。他同时称，美国总统是在「困境和无奈」之下「动用各种手段」推动达成相关安排。

穆杰塔巴指出，佩泽希齐扬明确表示，如果美方提出「过分」要求，伊方不会接受。未来举行的面对面谈判并不意味著接受美方立场，伊朗将继续关注协议相关条件和承诺落实情况。
 

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