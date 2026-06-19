印尼冷清酒店添百张碌架床变电骗基地 210外籍疑犯落网

东南亚各国近期大力扫荡跨国诈骗集团，导致大批跨境犯罪分子开始转移阵地。印尼离岛一间原本生意清淡的酒店，竟在短时间内被改造成外国诈骗集团的「秘密基地」。当地警方与移民局于5月破获该处，当场逮捕超过200名外国人，揭开这座「犯罪据点」的神秘面纱。

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酒店被整栋包下来

印尼西北部的巴淡岛（Batam）距离新加坡约20公里，搭乘渡轮约1小时即可抵达。由于该岛被划为经济特区，平时就有不少外国人进出。

在当地经营商店的48岁妇人透露，3月底时，一名自称是岛上酒店保安的人前来告知：「这间酒店已被整栋包下来，租期为1年，未来将作为一家龙虾贸易公司的办公室，外国员工人数可能会增加。」

起初，居民们都不以为意，然而不久之后，就有大量物资被搬进酒店。虽然保安声称该处未来将成为公司办公室，但这间拥有约100间客房的酒店，却突然搬入100多张碌架床以及大量床垫。甚至连酒店内部，都凭空打造出了一间堆满即食面、樽装水的「迷你便利店」，完全不像是正常的办公场所。

防卫森严 专车接送

更让附近居民感到诡异的是，酒店的防备变得极度森严。原本整间酒店只有1名保安，却在短时间内暴增至16人，并实施3班轮班制的24小时全天候巡逻。

酒店的庭院内，总是停放著10多辆丰田豪华七人车（Alphard），只要有人从酒店出来，车子就会立刻开到门口接送，随后便迅速驶离。

由于酒店周边平时根本看不到有人散步，这种与世隔绝、防卫森严的异样氛围，让街坊邻居感到毛骨悚然。

「龙虾贸易公司」实为幌子

直到5月6日，当地移民管理局联合多个部门，出动约60名执法人员大举搜查该酒店，并在现场共逮捕210名外国籍嫌疑人，当中包括大批越南人与中国人。

该诈骗集团大手笔将整栋酒店包下作为跨国据点，透过电话与电子邮件，向居住在欧洲、越南及中国的受害人进行投资诈骗。目前印尼当局正保持高度警戒，防范此类外国犯罪集团持续流入境内。

这时候，附近居民才知道，原来这间所谓的「龙虾贸易公司」其实是个诈骗集团。