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伊朗局势︱特朗普称伊朗必须拥有导弹 坦言担心打仗引发经济灾难

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更新时间：08:59 2026-06-19 HKT
发布时间：08:59 2026-06-19 HKT

美国总统特朗普周三（6月17日）为签署停战谅解备忘录一事辩护，坦言如持续冲突可能导致「经济灾难」。他甚至说出允许伊朗保有弹道导弹等话。

伊战推高能源价格 影响美中期选举

在法国出席七国集团（G7）峰会的特朗普说，在推动结束战争的过程中，股市上涨对他有所影响，并说自己不希望被拿来与前总统胡佛相提并论。胡佛担任总统期间1929年股市崩盘，最终遇上经济大萧条。特朗普对记者说：「他（胡佛）一直是我最不想成为的那种人，我不想看到一场经济灾难。」

《华尔街日报》指出，特朗普这番话形同默认他的决策确有受到战事所引发全球反应的影响。伊战推升能源成本，而美国将于11月举行中期选举。

美国与以色列2月对伊朗开战，目标包含消除伊朗发展核武的威胁与弹导飞弹能力。然而特朗普周三说：「他们（伊朗）必须拥有一些（导弹），因为其他国家也有。难道我要允许沙特阿拉伯有导弹，而伊朗却不能有吗？事情不是这样做的。导弹不是问题所在，导弹顶多打击一小块地区，不会炸掉整个地球。」但他也坦承，幕僚间对此立场有分歧。

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