伊朗局势︱伊朗议长：霍峡免费通航60天之后收服务费 另拟稀释浓缩铀

美国总统特朗普与伊朗总统佩泽希齐扬昨日（6月18日）先后签署停战谅解备忘录，令旨在结束战争的初步协议正式生效。根据双方公布的正式文本，能源咽喉要道霍尔木兹海峡只免费通航60天。伊朗国会议长称，伊方将在60天后收取服务费。至于浓缩铀库存处置，伊朗将稀释其浓缩铀库存，最低限度方案是在国际原子能机构监督下现场进行稀释。

相关新闻：伊朗局势｜美伊签谅解备忘录 共和党元老：列根泉下有知气得从坟墓跳出来

霍峡免费通行的时代或告终

美伊原定今日（6月19日）在瑞士举行正式签署仪式，惟两国总统已提前于昨日签署14点备忘录，接下来双方将展开至少为期60天的谈判争取达成最终和平协议。特朗普是在法国出席七国集团（G7）峰会后，于周三（6月17日）晚，在凡尔赛宫与法国总统马克龙共进晚宴前，签署这份谅解备忘录。他步出凡尔赛宫时向媒体表示：「刚刚签好了。」其后，伊朗官方通讯社也发布照片，显示总统佩泽希齐扬签署谅解备忘录。

伊朗外交部发言人说，备忘录「已由两国总统签署定案」，现在是考验执行力的时候了。这份文件旨在为美国与以色列于2月28日发动的战争画下句点。根据美伊公布的备忘录正式文本，霍尔木兹海峡设有仅60天的免费通航期。文本称，伊朗将尽最大努力，确保商船在60天内免费、安全往返波斯湾与阿曼海。商船将立即恢复通行；另考虑到伊朗清除技术及军事障碍、扫雷需时，通航须于30天内全面恢复。

伊朗国会议长卡利巴夫周三说，霍尔木兹海峡「永远不会回到以前的状态」，伊朗会在期限届满后对霍峡收取「服务费用」。伊朗外交部发言人昨日说，伊朗已与阿曼基本敲定霍尔木兹海峡管理机制，将对在该海峡提供的服务收取费用。目前，相关机制安排正在起草中。

伊媒日前报道，伊朗计划在60天期限过后，向通过霍峡的商业航运船只收取安全、导航、环境及保险服务费用，以增加收入。战前伊朗从未对霍峡商船收费，代表霍峡免费通行的时代可能告终。

国际能源署（IEA）署长比罗尔昨日则表示，霍峡「必须无条件重新开放」，相关谈判应在未来60天内完成。船舶追踪数据显示，昨日已有三艘油轮和一艘液化天然气（LNG）运输船通过霍峡。这的三艘悬挂沙特国旗的油轮合计载有600万桶原油。

会在监督下稀释浓缩铀

至于浓缩铀库存的处置问题，备忘录未有要求伊朗将相关核材料运离境外，而是允许伊朗在境内处理其浓缩铀库存。文本列明，最低方案是在国际原子能机构（IAEA）监督下，在伊朗境内现场稀释，以降低其浓度。

美将解冻伊朗资金

根据备忘录，美国将让伊朗取得被冻结的资金，而具体解冻程序将在后续谈判商定。特朗普昨日为此安排辩护，说：「我们拿走了他们很多钱，那不是我们的钱。到了某个时候，我想终究还是得把它还回去。」特朗普并说，拿走伊朗高浓度浓缩铀「没那么重要」，真正重要的是确保德黑兰无法获得核武。瑞士外交部称，华府与德黑兰计划今日在瑞士比尔根山度假村举行初步会谈，讨论如何落实协议。

伊朗外交部发言人说，备忘录「已由两国总统签署定案」，现在是考验执行力的时候了。

美伊谅解备忘录最终版本（节录）

1 美国、伊朗及其在当前战争中的盟友签署本谅解备忘录，声明立即并永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动；承诺今后互不发动战争或军事行动，互不使用武力或以武力相威胁；并确保黎巴嫩的领土完整与主权。最终协议将确认包括黎巴嫩在内的所有战线战争的永久结束。

2 美国与伊朗承诺相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政。

3 美伊承诺在最多60天内进行谈判并达成最终协议，该期限经双方同意可延长。

4 美国立即着手解除对伊朗的海上封锁，并将在30天内完全解除。美国进一步承诺在最终协议达成后30天内，将其军队撤离伊朗周边区域。

5 伊朗将在谅解备忘录签署后，确保商船免费安全地在波斯湾至阿曼海之间通行，只为期60天。考虑到需要排雷等工作，商船通行将于30天内全面落实。伊朗将与阿曼进行对话，并与其他波斯湾沿岸国家协商，依据适用的国际法及霍尔木兹海峡沿岸国家的主权权利，确定霍峡未来的管理及海事服务安排。

6 美国承诺与区域伙伴合作，制订计划，投入至少3000亿美元用于伊朗的重建与经济发展。该计划的实施机制将作为最终协议的一部分，在60天内敲定。

7 美国承诺，按照最终协议将要商定的时间表，终止针对伊朗的各类制裁。

8 伊朗重申其不会获取或研发核武器。双方同意解决现有浓缩核材料库存的处置问题，最低限度方案是在国际原子能机构监督下于现场进行稀释。

9 在最终协议达成之前，美伊双方同意维持现状。

10 美国承诺，自本谅解备忘录签署之日起至制裁解除之日，美国财政部将签发豁免许可，允许伊朗原油、石油产品及衍生品出口。

11美国承诺，在本谅解备忘录实施后，将全面开放伊朗被冻结或受限的资金及资产供其使用。美伊将在谈判期间就释放上述资金的相关程序达成一致。

12 美伊同意建立执行机制，以监督本谅解备忘录的顺利实施以及未来最终协议的合规执行情况。

13 在本谅解备忘录签署后，且备忘录第1、4、5、10及11条开始实施并持续执行的前提下，美伊将就剩余条款进行最终协议谈判。

14 最终协议将通过联合国安理会一份具有约束力的决议予以批准。