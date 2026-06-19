美国长岛连环奸杀肢解案 建筑师凶手因薄饼皮留DNA落网被判终身监禁

震惊全美、尘封超过二十年的纽约长岛吉尔戈海滩（Gilgo Beach）性工作者连环奸杀肢解悬案，昨日终于迎来历史性终审判决。现年62岁、落网前为著名建筑师的变态连环杀手霍伊尔曼（Rex Heuermann），在今年四月正式认罪后，于当地时间周三（17日）被法官重判多项终身监禁，且所有刑期必须全部连续执行，意味著这名重犯将在铁窗背后终老，为这宗缠绕当地二十多年的恐怖梦魇正式画上句号。在庭审现场，面对多名受害者家属字字泣血的痛诉，主审法官亦按捺不住心中怒火，当庭痛斥霍伊尔曼卑劣懦弱，更严厉下令「把他弄出去！」引来全庭旁听市民喝采欢呼。

警方当年寻找失踪少女 意外揭发海滩藏尸11具

这宗被美国传媒形容为世纪悬案的惊天连环杀戮，最早可追溯至2010年。当时当地警方正全力搜寻一名失踪的24岁女子吉尔伯特（Shannan Gilbert），岂料在长岛偏僻的吉尔戈海滩进行地毯式搜索时，意外掘出多具遭粗麻布包裹的人类遗骸。警方随后扩大搜索范围，先后在该片海滩附近寻获高达11具尸体，当中包括吉尔伯特在内的8名女性、1名男性及1名幼儿，消息当时震惊全美，海滩顿成恐怖停尸间。

尽管检察官在庭上表示，目前暂未有确凿证据显示这11具尸体全部存在直接关联，但控方掌握的铁证显示，身为建筑师、外表文质彬彬的霍伊尔曼，其骨子里却是个嗜血恶魔。在长达17年的时间里，他专门以社会边缘的性工作者为猎杀目标，将她们残忍奸杀后进行肢体肢解，最后抛尸于这片荒凉的海滩。

手法极度凶残斩首切断双手 八名女子遇害部分尸身藏麻布袋

随著案情在庭上进一步披露，霍伊尔曼令人发指的犯案手法亦首度曝光。死者中部分女性在生前遭遇性侵犯后被活活勒死，其后更遭到肢解。

其中，于2003年失踪、年仅20岁的少女泰勒（Jessica Taylor）惨遭斩首，双臂亦被从躯干上砍下；而早在2000年便遇害的女子麦克（Valerie Mack）同样未能幸免，她被发现时头部遭割断、双手被砍断，甚至其中一条大腿亦被利刃切断。霍伊尔曼在今年4月8日正式认罪，承认自己在1993年至2010年期间，先后残忍杀害了至少8名女子，并将部分受害者的尸体用粗麻布包裹后，丢弃在隐蔽的长岛海滩，行径令人不寒而栗。

然而，这宗正义的审判却来得太迟，更揭开了美国警方当年的腐败与疏忽。多名受害者家属在法庭外愤怒控诉，质疑破案时间竟然长达二十多年。家属痛批，正是因为当初的受害者多为性工作者，警方从一开始就抱持歧视态度，未有全力投入资源调查。

据英国广播公司（BBC）报道，当地警局当初非但未有及时邀请联邦调查局（FBI）等顶尖专家介入，当时的警局调查负责人甚至还卷入了妨碍司法公正的政治丑闻，导致案件进度被白白耽误。直至2022年，当地警方顶住舆论压力，重组了联邦与地方联合专案组，将过去二十年累积的目击者车型及凶徒外貌线索进行大数据比对，并采取极其严密的跟监行动，最终在凶手吃完、丢弃的薄饼盒边缘上，成功采集到关键的残留DNA。专案组随即将此基因与当年尸体上的DNA进行科学比对，惊觉完全脗合，遂于2023年果断采取行动将霍伊尔曼逮捕归案。BBC指，新专案组在成立短短几周内便将隐匿多年的真凶缉拿归案，无疑给了当年怠慢办案的旧体制一记响亮的耳光。

在周三的判刑聆讯中，多名受害者家属获准出庭发言。众人细数亲人离世二十年来给家庭带来的精神创伤，庭上不少家属情绪激动落泪。面对家属的指责，现年62岁的霍伊尔曼在庭上神色黯然，坦言到了这个阶段，自己再说任何认罪的话都已毫无意义，但仍首度开口表示心存悔意。

其辩护律师随后在庭外指出，霍伊尔曼最终选择坦白认罪，是希望避免家属在漫长的庭审聆讯中承受二次伤害。负责此案的检察官则在主审法官下令将霍伊尔曼押解离场后发表声明，强调这场迟到的正义审判，希望能让饱受折磨超过二十载的受害者家属得以真正释怀并疗伤，告别过去的阴霾，迎来新生。