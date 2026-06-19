尼克封王游行刚结束 纽约时代广场惊爆枪击 1人受伤疑犯被捕︱有片

美国纽约时代广场（Times Square）周四（18日）下午发生枪击事件，一人被人用刀刺伤，开枪嫌犯已被捕。现场传出多声枪响，游客及路人急忙惊慌躲避，场面混乱。

事发于在当地时间下午3时40分左右，当时纽约尼克队（New York Knicks）荣获NBA总冠军庆祝游行结束后不久，曼哈顿下城街道上挤满了人群，纽约警方为确保游行安全部署万名警力。

CCTV拍摄到的画面显示，至少2名黑衣人走进拥挤的十字路口，似乎拿著枪开火。

疑似枪手被拘捕。noticias_msm@X

疑似枪手被拘捕。noticias_msm@X

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曼哈顿下城街道上挤满了人群。法新社

26岁男子遭刺伤

画面中可见惊慌的路人奔逃闪避，或蹲下寻找掩护，涉案嫌犯则沿街逃逸，几名当时正在广场上巡逻的警员紧追在后。案发地点距离一辆停放的警车只有数米。

警方迅速封锁事发地附近道路，事发后，一名嫌犯很快被警方控制，涉案枪械被缴获。纽约消防局报告说，一名伤者被送往医院，但未透露更多细节。

据报一名26岁男子在西45街和第八大道交叉口被人用刀刺伤，已被送往​​贝尔维尤医院，目前情况稳定。

17岁少年涉开枪被捕

混战中，一名17岁少年据称开枪射击，已被警方拘留。目前，对他的指控仍在审理中，无人被枪击中，但一枚子弹击中一辆汽车。

目前尚不清楚持刀袭击和枪击事件之间有何关联，警方正在调查。目前，现场部分路段已被封锁。警方也在案发现场，发现一辆有多个弹孔的红色车辆。据部分消息认为，事件可能是黑帮火并。

上周亦曾爆枪击

时代广场近期的治安状况令人担忧。警方提到，就在上个周末，时代广场的中心地带也发生了另一宗枪击事件。当时大批球迷正聚集在广场上，疯狂庆祝尼克队最终击败圣安东尼奥（San Antonio），过程中却爆发冲突，导致一名17岁少年无辜遭到枪击。

更惊险的是，当时因为庆祝人潮实在太过拥挤，救护车完全被卡在车阵中动弹不得，最后是靠著现场警方当机立断，亲自将这名中弹的伤者紧急送院抢救。