伊朗局势｜美伊签谅解备忘录 共和党元老：列根泉下有知气得从坟墓跳出来 

美国总统特朗普与伊朗总统佩泽希扬齐周三（17日）签署停战谅解备忘录，白宫同日公布14项条款内容，随即引发国内不满声音，不仅民主党抨击，共和党人亦大表不满。资深参议员卡西迪（Bill Cassidy）狠批该协议是「数十年来最严重的对外政策失误」，更愤言「列根（Ronald Reagan）泉下有知，也会气得从坟墓里跳出来！」

据路透社报道，共和党内保守派与鹰派成员均普遍对这份谅解备忘录持怀疑态度。其中共和党籍资深参议员卡西迪周三在社交平台X上发文，公开向党友特朗普发炮。卡西迪说，伊朗的核计划在这份协议下未有受到任何实质遏制，相反德黑兰经此一役，已彻底意识到，「只要威胁和封锁霍尔木兹海峡，就能成功勒索美国，这招极其有效！⋯⋯现在，伊朗甚至可以合法地根据这项协议，去建造全新且更庞大的核基础设施。」

共和党资深参议员卡西迪（Bill Cassidy）批评美伊停战谅解备忘录是美国「数十年来最严重的对外政策失误」。路透社

卡西迪发文说：「列根泉下有知，也会气得从坟墓里跳出来！」

面对外界的抨击，特朗普在社交平台发文反击，指批评者是「傻瓜」。路透社

美国舆论界同样对特朗普签署谅解备忘录表示担忧。《纽约时报》周三发表题为「特朗普已输掉了与伊朗的战争」的辛辣社论。社论指，特朗普当初犯下可怕错误发动这场对伊战争，并在过程中以「鲁莽且公然违法的方式」强行执行，最终的恶果是导致美国在军事、外交和经济三大领域「变得更弱」，所造成的战略代价将持续影响美国多年。

该报社论又指，虽然备忘录表面上得以重开霍尔木兹海峡，但本质上仅仅是回复到战前的原点，美国毫无实质斩获。社论嘲讽称，特朗普在开战之初曾要求伊朗「无条件投降」、接受「零浓缩」铀元素的条件，甚至一度扬言要促成伊朗政权更迭，但如今协议落地，上述承诺无一实现，伊朗政府依然稳坐江山。更讽刺的是，尽管核协议细节将在未来两个月内谈判，但种种核心条款很可能与特朗普在2018年执意退出的《伊朗核协议》如出一辙，而那份协议当年曾被特朗普本人亲口形容为「史上最糟糕的协议」。

《纽约时报》又炮轰特朗普在整个决策过程中一意孤行，拒绝寻求美国国会的正式合法授权、完全忽视盟友的强烈反对，甚至在开战前根本未有规划好一旦伊朗封锁海峡的任何应对方案。如今被迫接受这个和平框架，「全世界心知肚明这是特朗普个人的彻底失败，也是美国国力的严重挫折。」

另一方面，《华尔街日报》的财经社论则将焦点对准协议背后的经济后遗症。该报财经专家分析指出，这份协议为伊朗提供了「加速其石油收入」的黄金机会。由于条款中包括了对德黑兰石油工业的巨大推动和松绑，极有可能在短期内全面恢复并激活伊朗的经济命脉。据初步估算，美国财政部的豁免将为伊朗每年额外创造超过600亿美元的庞大收入，以后伊朗更有底气去重建和升级其军队与弹道导弹产业。

面对外界的抨击，特朗普在社交平台发文反击，指批评者是「傻瓜」，又说：「他们认为我对伊朗不够强硬，当时股市刚刚创下历史新高，而油价正在暴跌，他们要么是嫉妒，要么是坏人，要么就是蠢。」