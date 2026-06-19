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伊朗局势｜以军袭黎巴嫩酿3死 伊朗据报推迟赴瑞士行程

即时国际
更新时间：06:57 2026-06-19 HKT
发布时间：06:57 2026-06-19 HKT

美伊周三（17日）签署停战谅解备忘录，14项条款中包括承诺全面终战，包括黎巴嫩，惟以色列军方于翌日（18日）继续自向黎巴嫩南部奈拜提耶（Nabatieh）地区发动多次猛烈空袭，造成至少3人死亡。鉴于以军持续袭击黎巴嫩，伊朗谈判代表团据报已推迟原本飞赴瑞士启动首轮谈判的行程。

黎至今近两成国土受损逾3500人亡

黎巴嫩国家通讯社18日报道，指以军在毫无征兆下，对黎巴嫩南部奈拜提耶地区发动多次毁灭性空袭，现场沦为一片废墟。

与此同时，以军同日发布最新军事地图，单方面宣布计划在黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以北进一步扩大其所谓的「缓冲区」，继续派遣地面部队深入黎巴嫩国境。路透社引述核心消息透露，以色列高层目前正强硬与美国白宫进行外交交涉，明确表明在黎巴嫩真主党被彻底肃清前「绝对不会退让」，并坚持要在黎巴嫩境内实行长期驻军。

美伊周三（17日）签署停战谅解备忘录，14项条款中包括承诺全面终战，包括黎巴嫩。路透社
美伊周三（17日）签署停战谅解备忘录，14项条款中包括承诺全面终战，包括黎巴嫩。路透社
惟以色列军方于翌日（18日）继续自向黎巴嫩南部发动猛烈空袭。路透社
惟以色列军方于翌日（18日）继续自向黎巴嫩南部发动猛烈空袭。路透社
这场冲突至今令黎巴嫩超过3,500人死亡。路透社
这场冲突至今令黎巴嫩超过3,500人死亡。路透社

央视新闻报道，由于以色列持续袭击黎巴嫩，正在机场准备出发前往瑞士、计划启动首轮为期60天最终和约谈判的伊朗高级谈判代表团，在临行前的一刻宣布推迟行程。

该名知情人士透露，伊朗此前已正式照会美国政府及全体斡旋方，重申黎巴嫩议题是伊美和平谈判的核心部分，以军在黎巴嫩的军事行动将直接决定整场大国谈判是继续推进还是全盘中止。

事实上，这场冲突对黎巴嫩造成极大破坏。黎巴嫩总统奥恩（Michel Aoun）于18日指，冲突直接导致黎巴嫩全国接近18%的国土遭到不同程度的炮火摧毁受损，死亡人数已超过3,500人。

 

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