纽约中央公园复古马车失控翻覆 18岁印度男游客抛飞惨死  疑马伕为赚外快违规肇祸

美国纽约曼哈顿著名地标中央公园发生致命惨剧。一名远道由印度赴美旅游的18岁青年，当地时间周三（17日）下午与家人乘搭园内标志性的复古观光马车时，涉事马车伕怀疑为了赚取外快，在行驶途中公然违规离开驾驶位置，试图走到车外替对方拍照留念。不料，此举导致拉车的马匹突然受到巨大惊吓，随即在全无控制下在园内疯狂失控狂奔，在高速过弯时当场失控反车，印度青年当场被抛出车外惨死。市长及市议会当晚发表严厉声明，形容事件为「恐怖惨剧」，宣布将于下月正式审议法案，势要全面取缔这项在中央公园营运多年的过时马车业务。

马车伕为拍照离座铸成大错 7岁马驹冲上行人路疯狂超速

根据纽约市警方及多名执法官员证实，不幸罹难的18岁死者查明为印度籍观光客马哈詹（Romanch Mahajan）。事发于17日下午约2时45分，当时马哈詹与2名家人及另一名乘客共4人，正乘坐一辆观光马车行经中央公园内的 West Drive。

据《纽约时报》披露的案发内幕，当时马车伕为了替车上的乘客拍摄合照，公然违反安全守则，私自离开驾驶厢。就在他与马匹仅有一步之遥的瞬间，负责拉车的7岁马驹「萨姆森」（Sampson）突然受惊失控，随即发狂冲上行人路及草地盲目狂奔。马车伕在后拼命追赶不及，只能眼睁睁看著马车在没有人驾驶的情况下疯狂超速。在附近经营小吃摊的目击者伊斯兰（Md Shafi Islam）惊魂未定表示，当时看见马车在路上疯狂疾驰，大约10秒后才看到车伕在后面气喘吁吁地追赶，但马匹速度实在太快，现场所有人都在尖叫。

由于萨姆森奔跑速度极快，马车在高速转弯时，其中一名乘客先被强大离心力甩出车外；随后，这辆失控的马车更狠狠擦撞路旁的另一辆马车，整辆复古马车随即在巨响中翻覆并碎裂解体。前轮与车身当场断裂，木屑散落一地。马哈詹被抛出车外时头部遭受致命重击，当场陷入昏迷并大量出血，随即被救护车急送往纽约长老会韦尔康奈尔医学中心抢救，遗憾仍于当晚宣告不治，同行的2名家人则侥幸没有受伤。至于闯祸的马匹「萨姆森」则并未受伤。

从另一影片可见，由于萨姆森奔跑速度极快。X@peoplesnews2024(下同)

由于萨姆森奔跑速度极快，马车在高速转弯时，其中一名乘客先被强大离心力甩出车外。

由于萨姆森奔跑速度极快，马车在高速转弯时，其中一名乘客先被强大离心力甩出车外。

由于萨姆森奔跑速度极快，马车在高速转弯时，其中一名乘客先被强大离心力甩出车外。

这宗惨剧随即引发工会与业界强烈谴责。运输工人工会第100分会副主席肯普（Alexander Kemp）发表强硬声明痛批，马车伕在任何情况下绝不允许离开马车替乘客拍照，此行为完全不可接受。涉事马车伕目前已被无限期停职，肇事马匹则被勒令强制退役。

一年内八宗马匹事故惊人 动物权益团体痛批监管形同虚设

然而，这宗人命伤亡已彻底点燃了积压多时的社会矛盾。动物保护团体「NYCLASS」执行董事比尔克兰特（Edita Birnkrant）强调，此案血淋淋地证明，再多的政府监管也无法阻止马匹受惊并危及公众生命。中央公园管理局（Central Park Conservancy）随后公布一项惊人数据，透露自2025年5月以来，公园内外已接连发生高达8宗与马匹相关的重大事故，包括上个月发生的撞车翻覆意外，以及上周另一匹马因在园内误食有毒日本红豆杉而暴毙的事件。

这场夺命意外随即变成了取缔马车业的催化剂。曾提出法案要求在明年底前全面取缔中央公园马车的市议员马特（Christopher Marte）强调，不能再将此视为单一孤立事件，必须从法规上彻底根除隐患。

市议长强硬表态下月审取缔法案 市长誓言保障工人转职并结束业务

市议长朱曼宁（Julie Menin）当晚随即宣布，市议会已达成高度共识，将于下个月正式审议马特所提出的取缔马车法案。纽约市长马姆达尼当晚亦发表严正声明，形容事件为一场「恐怖惨剧」，并强调期望与市议会、工会伙伴及动物保护倡议者紧密合作，承诺在为相关从业人员提供健全转职协助、保障工人利益的前提下，彻底结束中央公园的马车业务。

中央公园管理局亦罕有地发表声明，全力支持全面禁用马车。管理局直言，在全美使用率最高、最核心的公共空间中心，竟然容许这种早已过时且对公众安全构成严重威胁的传统行业继续营运，甚至最终夺走无辜游客的生命，是绝对不可接受的事情。