伊朗局势｜美伊各释总统签谅解备忘录照 特朗普凡尔赛宫签纸被嘲历史倒退

美国总统特朗普与伊朗总统佩泽希齐扬周三（17日）正式签署了美伊停战谅解备忘录，两国官员随后各自高调发布有关签字照以彰显外交突破。然而，特朗普选择在法国凡尔赛宫（Palace of Versailles）落笔签署这份包含14项条款协议的举动，却引来舆论揶揄，指一战后美国同样在凡尔赛宫签署《凡尔赛条约》「十四点原则」，当年因而奠定美国霸权地位，而今日美国却每下愈况。

签约前称「这并不容易」 特朗普离场高调向记者炫耀

这场全球关注的签署仪式在法国外交核心凡尔赛宫上演。根据白宫在社交平台上发布的现场视频显示，特朗普在国务卿鲁比奥等幕僚的陪同下，坐在签字桌前准备落笔前曾罕见地停顿了一会儿，随后转头向身边的各国贵宾坦言：「这并不容易。」

其后特朗普在离开凡尔赛宫时，维持其一贯高调作风。当现场大批国际记者高声追问协议的签署进度时，特朗普一边大声回应「已经签了」，一边神色自若地对著镜头做出一个签名的手势，并傲然指向身后的宏伟建筑，强调说：「我是在凡尔赛宫签的。」然而，正是「凡尔赛宫」这个地点，引发了历史学家与国际舆论的关注。

时隔百年同地新签「十四点」 昔日立威条约今日变战略退让

1919年第一次世界大战结束后，时任美国总统威尔逊（Woodrow Wilson）在凡尔赛宫，逼迫战败的德国签署了屈辱性的《凡尔赛条约》，并抛出著名的「十四点原则」，一举奠定美国在二十世纪的全球霸权地位。

然而时隔百年，同样在凡尔赛宫，同样是一份涉及14项核心条款的国际协议，两者的权力天平却出现了惊天逆转。美国舆论抨击，美国政府此前对伊态度极其强硬，曾多次誓言要彻底摧毁伊朗的弹道导弹产业；但随著这份谅解备忘录落地，美方的强硬立场出现「雪崩式软化」，不仅承诺立即解除对伊朗的海上封锁、全数解冻伊朗在海外被限制的巨额资产，特朗普还公开表明不应该剥夺伊朗拥有弹道导弹的权利，认为伊朗「跟其他国家一样」，此番言论被外界视为重大战略妥协。

面对外界猛烈抨击，特朗普在社交平台发文反击，指批评者是「傻瓜」，又说：「他们认为我对伊朗不够强硬，当时股市刚刚创下历史新高，而油价正在暴跌，他们要么是嫉妒，要么是坏人，要么就是蠢。」

佩泽希齐扬签署照曝光 德黑兰：展示强大伊朗讯息

相较于华府面临的国内政治炮轰，德黑兰方面则将此视为一场重大的外交与政治胜利。伊朗官方伊斯兰共和国通讯社（IRNA）同日发布照片，画面中可见伊朗总统佩泽希齐扬在谅解备忘录上神情自若地签字。

佩泽希齐扬其后更在社交平台高调发布帖文，并附上一张自己手持波斯语文件的特写照片。该文件的底部赫然出现了他与特朗普两人的亲笔签名。佩泽希齐扬在文中盛赞这份协议是「一份历史性文件」，更是「国家韧性和负责任外交的产物」。他语气强硬地向国际社会喊话，指这份备忘录体现了「一个不为任何威胁或压力出卖尊严和独立的国家的声音」，更是来自「一个强大伊朗的讯息」。他强调，和平必须在相互尊重的氛围中实现，伊朗在致力于世界和平的同时，将坚决维护自身的尊严、独立与区域主权合作。