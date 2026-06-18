爸爸一拖二｜带2女入女厕遭报警投诉 警霸气力撑：你无做错！

美国一名父亲周末「一拖二」带2名年幼女儿外出，期间经过加油站需要上厕所，他走入女厕照顾2个女儿，却遭一名男子质问甚至报警投诉。然而，加油站职员和警员都力挺这位爸爸，表明「你没做错任何事！」反将报警男赶离加油站。



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「女孩入男厕才不安全」

《纽约邮报》报道，这名父亲布罗德斯基（Tyler Brodsky）当时带着两个女儿，从佛州返回奥克拉荷马州，途中经过阿拉巴马州一个QuikTrip加油站，带女儿上厕所。他认为让年幼的女儿走入充满成年男性和环境脏乱的男厕并不安全，决定带女儿去女厕。

当时一位男顾客听到家人控诉「有男人入女厕」，随即找布罗德斯基理论，坚称他应该将女儿交给女店员，女厕「没有他的事」，并打电话报警。他挡在女厕门口，大声向电话里面的警员投诉。

其中一个女孩吓到吃手、哭起来，布罗德斯基拿出手机做记录，温柔安抚女儿并帮她洗手。投诉男讲了一分多钟的电话，一度后退，此时女厕内一名旁观的加油站女职员随即关门，还帮忙拿擦手纸给女孩们。

获旁人力撑感暖心

父女3人用完厕所后便离开，这位爸爸走入店内｜发现报警的人还未讲完电话。他后来拍摄另一段影片，表示警方抵达现场后，跟他说「你没做错任何事」，反而要求报警男子离开加油站。

布罗德斯基说：「接下来发生的事情让我印象深刻。」他指警察回头和2个女儿们交谈，确保她们感到安全，加油站店员还大方请女孩们吃雪糕，「他们真是太好了」。他说，他的女儿们现在「安全、快乐，一切都很好」。

不少网民留言反映有过类似的经历，他回应道：「我们只是单纯想照顾好孩子，确保他们安全。身为有2名女儿的父亲，我在当下做出自认最好的决定」。