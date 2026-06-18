肺结核｜大阪40岁男子咳1年死亡 工作场所14人群聚感染

日本大阪市一名40余岁男性死于肺结核，当局追踪调查发现，死者工作场所等相关人士共有14人出现群聚感染，呼吁民众若咳嗽等症状持续2周以上，应尽早求诊。

死亡男子自1年前开始出现咳嗽及咳痰等症状，曾主诉胸痛及倦怠感，直至去年10月在医疗机构被诊断出患有肺结核，于确诊约1个月后死亡。

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■有专家表示，耐药性结核病病人只要按时服药，一般没有太大问题。

当局针对接触者进行调查，发现职场等相关人员共有14人集体感染结核病。其中5人已发病，正在医疗机构接受治疗。市政府正跟进其他曾与该男子接触的疑似感染者，陆续进行检测。

日媒报道指出，大阪市内肺结核感染人数呈下降趋势，但前年全年仍有60人死亡。当局呼吁，若出现带痰咳嗽、低烧、倦怠等症状持续2周以上，应怀疑是结核病，并尽快求诊。