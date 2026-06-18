Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马拉喀什｜法国网红游摩洛哥呻「交通差、警察勒索」 回国临登机遭突袭拘捕

即时国际
更新时间：17:30 2026-06-18 HKT
发布时间：17:30 2026-06-18 HKT

一名30岁的法国网红日前到摩洛哥历史古城马拉喀什（Marrakech）游玩，拍片大呻不满。她在旅程结束准备返回法国时，在机场遭摩洛哥当局突袭逮捕，被指影片有侮辱性内容及涉嫌诽谤。目前相关影片已被删除。

综合外媒报道，女事主是阿尔及利亚裔法籍女子瑙贝尔（Yass Naubelle），TikTok 粉丝超过2万人。

相关新闻：伊朗局势｜英男游杜拜拍摄上传导弹影片 被控「扰乱安全」面临2年监禁

她拍片抱怨当地道路混乱不堪，「从来没见过有人这样开车」，包括电单车手不戴头盔，车上载着孩子还突然换车道（cut线），称「阿尔及利亚的驾驶状况比这里好」。此外，她还指责交通警「无故」截停女司机，目的是勒索钱财。

相关影片引发关注，数百人留言热议，她在6月13日在马拉喀什迈纳拉机场（Menara Airport）准备登机回国，过了安检后遭警方突袭拘留。当地执法单位指她的影片涉嫌「诽谤摩洛哥公民」以及「冒犯执法力量」，目前扣留她以查明「背后动机」，但目前未有正式指控或出庭细节。

﻿■马拉喀什的旧城区市集非常繁忙，黄昏时段更有表演者卖艺。
﻿■马拉喀什的旧城区市集非常繁忙，黄昏时段更有表演者卖艺。

马拉喀什是欧洲游客，包括许多法国游客的热门旅游目的地，严重依赖旅游产业。当局对于社群媒体的负面争议内容高度重视，甚至以迅速且强硬的手段管控。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
13小时前
天文台取消所有暴雨警告 同一日内两度发黑雨 1998年以来首次
社会
5小时前
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
影视圈
7小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
14小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
5小时前
淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！
淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！
生活百科
7小时前
房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份
房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份
生活百科
10小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
15小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT
教育局宣布下午校学生停课。资料图片
暴雨‧持续更新｜公共服务最新消息 文锦渡口岸恢复所有清关服务 港铁早前关闭的车站出入口已重开
社会
5小时前