日参议员：穷孩子才加入自卫队 连发3帖道歉仍遭朝野围剿党内处分

日本立宪民主党参议员古贺千景（日文：こが ちかげ）日前在国会质询时发表「经济困难的孩子才会去自卫队」的言论，引发政坛及社会各界强烈反弹。虽然古贺随后撤回发言并公开致歉，但风波持续延烧，党内高层被迫出面道歉，更有自卫队招募团体发出抗议，要求古贺公开说明并致歉。

已就「错误」言论即场道歉

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根据日媒《产经新闻》报道，古贺千景于15日在参议院决算委员会质询时，针对防卫省向部分小学发放儿童版国防宣传教材《一看就懂！日本的防卫》提出质疑。

古贺根据自身曾任教师的经验表示：「我教过的学生中，有很多人现在都在自卫队服役。但我希望大家理解的是，会去自卫队的孩子，大多是经济状况比较困难的孩子；家境富裕的孩子通常不会加入自卫队。」虽然她随即表示「对不起，是我失言了，我要更正」，并当场道歉。

虽然她随即意识到不妥，当场更正并道歉。随后她继续质疑，该宣传册中包含关于北韩、中国和俄罗斯的内容，学校里亦有来自这些国家的学童，这类教材恐对其造成心理伤害。

对此，防卫大臣小泉进次郎回应表示，「与其先考虑是否顾及邻近国家的感受，我认为更重要的是，您的发言反而缺乏对自卫官子女的体谅。自卫官的孩子同样也在学校就读。」

古贺再次表示要撤回发言并致歉，之后也透过社交媒体X连续发3个帖文道歉。然而，事件并未因此平息。

古贺千景在X上连络发帖道歉。kogachikage@X

事件发生后，多位政治人物相继发声表明无法接受这种「贴标签」的歧视性言论。

国民民主党代表玉木雄一郎（日文：たまきゆういちろう）随后在记者会上严词批评，指出古贺的发言是在「侮辱全国约26万名自卫队员、防卫省职员及他们的家属」。他表示，自卫队员即使遭受政治人物不当批评，也没办法公开反驳，因此国会议员更应谨慎发言。

有「胡子队长」之称的前自卫官、自民党前参议员佐藤正久（日文：さとうまさひさ）则指出，他年轻时曾因家庭经济困难，不得不放弃已经录取的大学。「我不打算全盘否定古贺议员想表达的部分内容，但这种贴标签的做法绝对不能接受。」他表示，这种片面的看法，是对那些怀抱荣誉感服务国家的队员的侮辱，绝对不能容忍。

面对巨大的舆论压力，立宪民主党国会对策委员长斋藤嘉隆（Saito Yoshitaka）宣布，已对古贺作出党内「严重注意」的处分。立宪民主党代表水冈俊一（Mizuoka Shunichi）则于17日公开道歉，坦承该发言缺乏对自卫官及家属的尊重，并表示身为党代表对此深感责任。