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曼城市长参加议员补选 力拼重返国会挑战相位

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更新时间：08:28 2026-06-18 HKT
发布时间：08:28 2026-06-18 HKT

英国英格兰西北部梅克菲尔德(Makerfield)选区今天（6月18日）举行国会议员补选。这场「英国史上最关键的补选」，令这个原本鲜为人知的小选区一跃成为全国焦点。居住在梅克菲尔德的7.7万选民，或将决定谁将成为统治近7000万人口的英国首相。曼彻斯特市长、工党左派资深人物贝安德（Andy Burnham）力争重返国会，外界普遍预期他一旦胜出补选，将随即向此前陷入党内逼宫困境的首相施纪贤发起党魁挑战，且很可能胜出。

史上最关键补选

是次补选的导火线，正是原梅克菲尔德选区工党议员西蒙斯上月中旬宣布辞职，为贝安德进入国会铺路。工党5月初在地方选举大败，内部对首相施纪贤的不满情绪高涨。外界普遍预期，一旦有「北部之王」之称的贝安德重返国会，就会启动工党党魁之争，胜者将成为首相。他近日说：「在这场补选中，投票给我就是投票改变工党。」现年56岁的贝安德曾于2001至2017年间担任国会议员，并在政府任职，曾两度竞逐党魁。

相关新闻：英工党阁员相继跳船 施纪贤拒辞职 分析指恐难撑过年底

梅克菲尔德选区有约10万人口，位于工党传统的「红墙」铁票区。然而，部分选民已决定支持脱欧推手法拉奇领导、主张反移民的民粹政党改革党，该党在上月7日的地方选举中大胜，今次派出水管工兼地方议员凯尼恩出战。该选区的民调显示，贝安德领先凯尼恩5至12个百分点。

分析指出，贝安德民调领先可能与其个人吸引力关系不大，而是得益于两个极右政党之间的争斗。法拉奇与前党友鲁珀特洛闹翻后，后者去年另立「复兴英国党」。这两党都奉行强硬的移民政策，后者甚至主张大规模驱逐移民。目前复兴党在当地的支持率平均为7%至8%，严重削弱了改革党赢得该席位的希望。

5月底民调机构YouGov对工党成员的民调发现，贝安德若于党魁选举中与施纪贤对决，将赢得59%党员投票支持，而支持施纪贤的党员仅占37%。若贝安德与前卫生大臣施卓添直接对决，将以80%对10%的压倒性优势击败施卓添。施卓添周二表示，已获81名工党国会议员(触发党魁选举所需人数)支持，最快下周发起党魁挑战。

 

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