世界杯2026｜阿根廷阿尔及利亚球迷赛前大乱斗 纽约时代广场沦擂台

2026世界杯足球赛J组分组赛于周二（16日）登场，寻求卫冕的「蓝白军团」阿根廷国家队首战告捷，当代球王美斯个人独取三球上演神级「帽子戏法」，率领球队以3比0大胜阿尔及利亚。然而，这场球赛在开踢前数十小时，却率先在美国街头引爆暴力事件，大批阿根廷与阿尔及利亚的死忠球迷在纽约地标时代广场（Times Square）为各自球队助威时互揭疮疤，随后演变成集体疯狂大乱斗，双方挥拳狂殴、乱砸啤酒罐，混乱中更有儿童差点遭踩踏，场面极度失控。

口角升级变肉搏 时代广场变战场殃及妇孺

综合《纽约邮报》等美国媒体报导，这宗轰动全美的球迷暴力冲突发生于周一（15日）晚间。当时大批身穿阿根廷与阿尔及利亚球衣的球迷，齐集在纽约曼哈顿核心观光景点时代广场，起初双方只是高呼口号、为各自支持的国家队加油打气。

然而，随着现场酒精与激情催化，部份球迷开始转而用言语贬低及羞辱对手，紧绷气氛瞬间失控。从社交平台上疯传的现场影片可见，两派人马由最初的激烈口角演变成严重的肢体肉搏，大批球迷在街头推挤、拳脚相向，甚至有人公然狂砸啤酒罐等杂物。由于事发突然且现场人潮汹涌，混乱中多名随行儿童险些被失控的人群撞倒并踩踏在地，现场惊叫声不断，秩序彻底崩溃。

纽约警方强势清场 仅一球迷遭拘留票控

这场世界杯开赛以来首批获得广泛报导的街头骚乱，直到大批纽约警员及反恐特警接报赶抵、以强势手段强行驱散群众后，火爆场面才得以平息。

纽约警方事后发表声明表示，在这场大规模肢体冲突中无人受伤。警方现场拘留了一名表现最为激进的球迷，并在对其进行正式票控后释放。虽然场外风波闹得沸沸扬扬，但并未阻挡「蓝白军团」在数十小时后的球场大屠杀。