美加州知名海滩突翻「疯狗浪」 2名校女大生礁石睡觉被卷走身亡

美国加州海滩发生令人痛心的溺毙悲剧。两名从高中起便形影不离的年轻女大学生，上周三（10日）下午前往加州圣克鲁斯县（Santa Cruz County）一处以地形险恶著称的著名海滩礁石区游玩。期间两人在礁石上休息打盹，不料遭到突如其来的强烈「疯狗浪」（Sneaker Waves）袭击，双双被卷入波涛汹涌的太平洋中。尽管当地救援部门接报后倾巢而出，派遣大批专业搜救泳队并出动直升机进行海空联合搜救，惟两女先后被证实伤重不治，生命在二十岁的黄金年华戛然而止，令家属与大学校园师生悲痛欲绝。

事发地以地形险恶著称 海象恶劣增搜救难度

根据圣克鲁斯县警长兼验尸官办公室最新证实，两名不幸罹难的受害者分别为21岁的奈尔（Harshita Nair）与20岁的斯兰（Mahial Sran）。两人背景极其优秀，均于2023年毕业于加州佛利蒙的华盛顿高中，其后分别考入顶尖名校。奈尔正就读于享誉全球的加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）法律系，原定于2027年毕业，其父亲周一接受传媒访问时仍处于极度震惊中，悲痛表示无法置信；而斯兰则在圣荷西州立大学（SJSU）修读公共卫生学位，并担任校内公共卫生社会长。

事发于当日下午5时左右，两人正在邦尼杜恩海滩（Bonny Doon Beach）一处被称为「钥匙孔」的知名礁石景点附近打盹。由于该处海岸线地势极其陡峭、水流湍急，正处于熟睡中的两人根本无从防范死神降临，瞬间被突袭的巨浪吞噬，目击者见状随即慌忙报警。

当地消防队长布雷顿（Kyle Breton）透露，当时的事发海域风高浪急，情况极其恶劣。多个执法机构与约8名专业救援游泳队员顶着随时被卷走的危险，携带装备跳海救人。救援人员其后锁定目标，由急救直升机破浪盘旋，吊挂起其中一人送往悬崖顶部进行紧急心肺复苏并送医。

遗憾的是，奈尔在被救上岸后不久，便被现场医护人员证实因吸入过多海水当场死亡。而斯兰被送往医院深切治疗部抢救数日后，因大脑严重缺氧及多器官衰竭，亦不幸于周六（13日）宣告不治。

美国国家气象局（NWS）官员指出，近期加州沿海地区正受到强烈的「南涌（South Swell）」潮汐现象影响，导致整个全美太平洋沿岸海滩皆处于极度危险的水域状态。这种俗称「疯狗浪」的巨浪能在海面平静时突然爆发，威力巨大。

急救人员透露，这已是过去一个月内，在该区域短短一英里海岸线上发生的第5次重大水上救援行动，早前亦有一名5岁非裔女童在邻近海滩被巨浪卷走罹难。圣克鲁斯县警长办公室再次发布严厉警告，呼吁游客切勿轻忽不断上涨的海平面，许多游客透过礁石地形进入海滩后，往往会因为潮汐瞬间受困，切勿在危险水域的礁石上逗留或睡觉，以免悲剧重演。